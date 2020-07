Jude Bellingham nåede blot 44 kampe for Birmingham, inden han tidligere på ugen blev solgt til Dortmund.

Fremover får ingen spillere lov til at bære nummer 22 på ryggen, når de spiller for den engelske fodboldklub Birmingham City.

Klubben fra den næstbedste række har besluttet at frede rygnummeret som en hyldest til 17-årige Jude Bellingham, som tidligere på ugen blev solgt til Dortmund i Tyskland.

- Trøjen med nummer 22 er blevet synonym med Jude, hans debut på førsteholdet i en alder af kun 16 år og 38 dage og de kvaliteter, han besidder.

- Derfor har klubben besluttet, at det vil være passende at pensionere hans nummer som et minde om en af vore egne og for at inspirere andre, skriver Birmingham City på sin hjemmeside.

Den usædvanlige hyldest tildeles som regel pensionerede klublegender eller afdøde stjerner.

I dette tilfælde er hovedpersonen altså blot 17 år, lever i bedste velgående og har spillet i alt 44 seniorkampe.

- Jeg elsker klubben og har svært ved at beskrive, hvor meget den betyder for mig. Jeg håber bare, at tilhængerne har nydt at se mig spille, siger Bellingham selv i en afskedshilsen.

Han spillede sin sidste kamp for Birmingham onsdag aften, da han var med i et 1-3-nederlag til Derby.

I mandags blev det officielt, at han fortsætter karrieren i Dortmund. Mens handlen måske svækker Birmingham på banen, giver den klubbens økonomi et gevaldigt løft.

Ifølge Sky Sports betaler den tyske klub i første omgang 25 millioner pund for midtbanespilleren. Det svarer til godt 200 millioner danske kroner.

- Han har et enormt potentiale, som vi vil fortsætte med at udvikle sammen med ham over de kommende år.

- Han har allerede utrolige kvaliteter med og uden bolden og en stærk mentalitet, sagde Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, efter kontraktunderskrivelsen.

/ritzau/