Philip Billing har i lang tid været i udkanten af det danske landshold, men kun én gang har han spillet i nationaltrøjen, og det var i en testkamp mod Færøerne i oktober 2020.

Størst var skuffelsen for Bournemouth-spilleren i sommer, da han ikke blev udtaget til EM, og herefter sagde han nogle ord til B.T., som han den dag i dag fortryder.

»Min far er fra Nigeria, så jeg har da tænkt over det, og jeg ved, at Nigeria meget gerne vil have mig. Jeg har snakket med træneren flere gange, så det er da noget, jeg har tænkt mere over, efter jeg ikke er blevet udtaget til EM,« sagde han og tilføjede:

»Der er også snart et VM, som jeg bliver nødt til at tænke på. Jeg er snart 25 år, og jeg har kun spillet én landskamp. Jeg har også noget, jeg gerne vil opnå i min karriere.«

Hjulmand taler en del med Billing, siger spilleren. Foto: Henning Bagger Vis mere Hjulmand taler en del med Billing, siger spilleren. Foto: Henning Bagger

Over et halvt år er gået siden den udmelding, og Billing har altså ikke set skyggen af landsholdsfodbold i den periode.

Der har også været spekuleret i, om Philip Billing simpelthen har gjort sig for uvenner med landstræner Kasper Hjulmand til at komme i betragtning til landsholdet, men nu fortæller spilleren i avisudgaven af Tipsbladet, at de to faktisk har et fint forhold og taler en del sammen, og at drømmen fortsat er at spille for Danmarks landshold.

Billing udtrykker samtidig, at han ville ønske, at han aldrig havde sagt, hvad han sagde, men forklarer, at han gjorde det, fordi følelserne sad uden på tøjet, hvilket han har undskyldt for.

»Når man bliver skuffet, fordi man gerne vil med til noget, kan man godt blive irriteret, hvilket jeg selvfølgelig var på det tidspunkt. Men det har jeg for lang tid siden lagt bag mig. Jeg har snakket med Hjulmand, og det er også derfor, at jeg håber, jeg er tæt på. Vi har begge lagt det bag os. Der er slet ikke dårlig stemning overhovedet,« siger Philip Billing til Tipsbladet.

Samtidig fortæller midtbanespilleren, at Kasper Hjulmand har udtrykt forståelse for hans skuffelse, og at han ikke længere tænker på Nigeria som en mulighed for at spille landsholdsfodbold.

Kasper Hjulmand forklarede i forbindelse med landskampene i november, at Philip Billing havde knæproblemer, og det kunne derfor være årsagen til, at han ikke var med på det meget afbudsramte landshold, der lukkede VM-kvalifikationen.