Du skal have den store tegnebog frem, hvis du vil overvære Arsenals sidste kamp i denne sæson.

For med udsigten til en mulig mesterskabsfejring i sidste spillerunde af Premier League, er billetpriserne til opgøret mod Wolverhampton på hjemmebane eksploderet de seneste dage.

Arsenal, der i skrivende stund ligger nummer ét i den bedste engelske fodboldrække, har nemlig en gylden mulighed for at vinde mesterskabet for første gang i 19 år.

Og derfor er priserne til sæsonens sidste kamp på Emirates Stadium stukket helt af. Ifølge Daily Mail bliver nogle af billetterne sat til salg af online billethajer for op mod 450.000 kroner.

Noget, der efterfølgende har fået klubben til advare sine mange fans, som er desperate for at få en plads på stadion til Wolverhampton-kampen 28. maj.

Ifølge det engelske medie kunne man på flere engelske billetsider tirsdag købe billetter til ekstreme overpriser hos uautoriserede forhandlere, få minutter efter samtlige billetter var blevet revet væk af de 42.000 sæsonkortholdere.

Arsenal med Mikel Arteta i spidsen har gang i en historisk sæson, hvor storklubben fra det nordlige London ligger nummer ét med otte point ned til mægtige Manchester City på andenpladsen.

London-klubben vandt senest et mesterskab i 2004 – dengang uden at tabe én eneste ligakamp.