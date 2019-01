Nicki Bille fløj ind i Esbjerg som fugl Føniks, og forventningerne var store.

Tiden i franske Evian var byttet ud med den danske vestkyst, og i et stort og omtalt interview med TV3 fortalte han sammen med sin daværende kæreste, Lykke May, hvordan han hvilede mere i sig selv.

Hver gang Bille er trådt ved siden af, har han sagt undskyld. Han har altid indrømmet sine egne fejl, og det gør fodboldspillere for det meste. Man bliver ikke bedre af at fornægte sine mangler.

»Jo, selvfølgelig er jeg selv skyld i det, når jeg fejler, og hvis jeg går ud og laver de samme ting igen, er jeg en idiot. Men hvis jeg kan lære af dem og blive stærkere, udvikler jeg mig som menneske,« sagde Nicki Bille til B.T. i 2015 om fejltrinene i Rosenborg, der blandt andet bød på en dom for at bide en betjent.

Hvordan kunne det gå så galt? Denne artikelserie fortæller historien om fodboldspilleren Nicki Billes karriere, hvor han startede som kæmpe talent og sluttede som fyret voldsdømt. Senest blev han forsøgt myrdet ved sit hjem den 25. december. Historien fortælles gennem nogle af de folk, Bille på den ene eller anden måde har arbejdet med.

I Esbjerg fik han muligheden for at komme tættere på sin familie og sin søn, ligesom han fortalte, at han havde indset, at der skulle mere struktur på hans liv.

»Der er ikke noget, jeg hellere vil end at have helt almindelige hverdagsrutiner. Stå op, spise morgenmad, køre min søn i børnehave, komme hjem og lave mad og spise sammen som en familie. Helt normale familieting er det fedeste for mig,« sagde han til B.T.

I interviewet med TV3 fortalte han, at det handler om at respektere det, man laver. Lykke May brød ind og sagde: »Og sig selv, altså.« Nicki var enig: »Man skal respektere sig selv.« Interviewet fik stor - og måske for stor - opmærksomhed. Det mener Niels Frederiksen, som var træner for Nicki Bille og med til at hente ham til Esbjerg.

»Han blev jo fremstillet … Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det gav et forkert billede af ham. Jeg synes ikke, det var det, jeg kendte ham for. Jeg tænkte i hvert fald 'Hvad fanden, kunne vi ikke have undgået det?' Det tror jeg, mange tænkte,« siger Niels Frederiksen, der kun har gode ord at sige om sin tid med Bille i Esbjerg.

Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Foto: Niels Ahlmann Olesen

Både Bille og kæresten Lykke May (fotoet tv.) fik røg for tv-klippet, som fremviste dem som værende dumme, mente flere. Bille svarede senere igen og forklarede, at han snakker syv sprog og har en handelsskoleuddannelse, og at han følte sig udstillet.

Også Billes tidligere agent Nikola Juric Jægerfeld er træt af interviewet fra 2015. På det tidspunkt arbejdede han ikke med Bille, da angriberen havde valgt at bytte Juric ud.

»Det havde jeg sagt nej til. Det var der ingen grund til. Koncentrer dig nu om at spille fodbold og det, du er god til,« siger han.

Kort efter gik Lykke May og Esbjerg-spilleren fra hinanden. Bille røg ind i en depression, og hans ophold i Esbjerg var præget af bruddet. Det fortæller Michael 'Mex' Pedersen, som var assistent- og senere cheftræner for angriberen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Han var ked af det, meget ked af det, og det kunne man se på ham. Hans humør var svingende i den periode, naturligt nok, det var ren og skær kærestesorger. Men når han spillede kampene, så var han der,« siger han.

Efter kun et halvt år skiftede Bille til polske Lech Poznań.

»Jeg tror egentlig, at Nicki havde brug for at komme væk fra Danmark og starte op på en frisk i udlandet. Det var en del af det, kunne jeg fornemme. Det var en af grundene til, at han også tog til Polen, tror jeg,« siger Michael 'Mex' Pedersen.

Kort før Bille kom til Esbjerg i 2015, sagde han farvel til agent Nikola Juric Jægerfeld. De to havde været sammen i 12 år. Bille havde lyst til at prøve noget nyt, og der var intet ondt i det, fortæller Juric.

Han er alt i alt en pissehamrende sød og god dreng, som har nogle indre dæmoner. Han har noget rastløshed, og det kræver en træner, som er god til at snakke med ham Alan Hvedehave

Agenten Alan Hvedehave, som kendte Bille privat, formidlede kontakten til Lech Poznań​.

Hvedehave har intet andet end godt at sige om Nicki Bille:

»Han er alt i alt en pissehamrende sød og god dreng, som har nogle indre dæmoner. Han har noget rastløshed, der skal ske noget hele tiden, og det kræver en træner, som er god til at snakke med ham, og det fandt vi i Lech Poznań,« fortæller Hvedehave og tilføjer:

»Nicki havde det godt og integrerede sig og lærte deres måde at være på. Hans sociale intelligens er virkelig stor. Folk siger, at han er en klaphat, men det er forkert. Han elsker folk og mennesker og sjov og ballade.«

Første gang Bille mødte klubbens træner, Jan Urban (foto), var meget speciel, fortæller Hvedehave.

»Show me,« sagde Urban.

»Show you what?« svarede Bille.

»The pistol,« svarede Urban og henviste til pistolen, Bille har tatoveret på sin mave.

De to grinede og krammede, og Urban forstod Billes humor og gemyt.

Men Urban blev fyret, og i Lech Poznań var Bille for første gang for alvor langtidsskadet. Trods det var Bille stadig vellidt.

Til sidst valgte klubben en anden løsning, og Bille drog til Grækenland og Panionios

Et halvt år efter - i sommeren 2018 - befandt Nicki Bille sig i sin på det tidspunkt største skandale.

Når en ung mand ikke vil hjælpes, så er det jo svært at vide, hvad man skal gøre Nikola Juric Jægerfeld

I Monaco blev han anholdt for besiddelse af kokain, for at have skubbet til en kvinde og for at være skyldig i usædelig opførsel, da politiet fandt videoer på fodboldspillerens telefon, hvor han modtog oralsex på åben gade.

Han blev dømt til en måneds fransk fængsel, hvor han overværede en medfange få hældt kogende olie ud over sig efter uenighed med en anden indsat.

På trods af sine handlinger udtalte Bille til TV3, at hans familie altid støttede ham, ligesom han respekterede og elskede dem.

Efter episoden troede han, karrieren var slut, og for Nicki Bille ville det være katastrofalt, fortalte han i interviewet. Han prøvede at få både sin kæreste samt sin mor til at sige, at han nok skulle finde en klub, ifølge et stort interview med TV3, men det kunne han ikke få dem til. Senere forlod kæresten ham.

Foto: Torkil Adsersen Vis mere Foto: Torkil Adsersen

Men så kom Mark Strudal (foto) som bekendt og tilbød Nicki Bille at spille for Lyngby i den danske 1. division. Han spillede som 30-årig nøjagtig på det niveau, som hans træner i Rosenborg, Per Joar Hansen, få år før forudså, han ville ende.

Kontrakten med Lyngby lød på en nultolerancepolitik, hvad angik ballade uden for stregerne. Strudal gav ham chancen, de havde noget særligt sammen, og Strudal udtalte, at det værste, der kunne ske, var, at Bille brød aftalen.

I et nyt TV3-interview fortalte Bille, at han var klar til at blive voksen i Lyngby, og han lovede som i Rosenborg bod og bedring.

»Det er min sidste chance. Jeg har ikke plads til at dumme mig igen, så er det slut, det er det, og det ved jeg godt. Jeg har forstået alvoren. Jeg har ikke andet valg end at tage mig sammen,« sagde han i sommer og lovpriste Mark Strudal.

Alligevel stod Nicki Bille den 22. oktober 2018 og truede en person med en luftpistol på Strøget i København. Han blev anholdt - og fyret i Lyngby. Tre ligakampe nåede han for de kongeblå.

Derfra begyndte nedturen.

22. december sidste år blev Bille politianmeldt efter en episode ud for en natklub, hvor han angiveligt overfaldt en dørmand.

Juledag opsøgte tre nu sigtede personer Bille, hvor én af dem skød ham i højre arm med et haglgevær. Én af de tre er rockersøn.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Ifølge B.T.s oplysninger er han i fare for at miste førligheden i armen.

Hvad Nicki Bille har gjort for at blive udsat for et attentat, er uvist. Med næsten 100 procent sikkerhed er hans fodboldkarriere forbi.

Selv udtalte han i sommer, at han har maniodepressive træk, som giver sig udslag i humørsvingninger. Men hvad der er sket, og om de træk ligger til baggrund for noget, kan man ikke spå om.

Nikola Juric Jægerfeld, der var agent for Bille i 15 år, kan ikke længere genkende Bille. Agenten tror ikke, han selv kunne have gjort mere for at hjælpe den tidligere landsholdsspiller. Han har ikke haft kontakt til Bille siden september, siger han.

»Måske sidde mere på ham eller flytte med ham, hver gang han flyttede. Det er vel det, men set i bakspejlet kunne jeg ikke gøre mere. Jeg har gjort alt. Jeg har nærmest været flyttet ind hos ham, der har været daglige samtaler, psykologer, anger management, der har været gjort alt for at hjælpe. Den sidste del er jo, at når en ung mand ikke vil hjælpes, så er det jo svært at vide, hvad man skal gøre.«

Lige nu slikker Bille formentlig sine sår og overvejer grundigt, hvordan han kommer på fode igen efter en karriere, hvor han har optrådt for i alt 13 klubber.

Hans søster, Malou Sørensen, lagde for få dage siden et billede fra hospitalet på Instagram, hvor hun kyssede sin bror på kinden.

»Jeg er så glad og taknemlig for, at jeg stadigvæk kan give dig disse kindkys den dag i dag,« skrev hun.

Det ser ud til, at Nicki Bille, den gode, varme og charmerende dreng fra Sydhavnen, stadig har tillid fra familien at tage af.

B.T. har forsøgt at få kontakt til flere af Nicki Billes familiemedlemmer, men det har ikke været muligt. Det samme gælder for Nicki Bille selv.