Episoden med drabsforsøget på Nicki Bille rører fodboldspillerens tidligere træner Mark Strudal.

»Jeg bliver trist på Nickis vegne,« siger han til B.T. Sport og fortsætter:

»Jeg har været nervøs for det her, fra det øjeblik han slap Lyngby, hvor jeg prøvede at skabe et godt netværk, der kunne hjælpe alt fra hans søde kæreste til hans mor, agent, folk i og omkring klubben på forskellig vis. Jeg var godt klar over, at i det sekund det netværk ikke var der til at samle op på ham, er der en risiko med Nicki. Han har behov for tryghed, kærlighed og varme,« siger Mark Strudal.

Onsdag kunne han læse nyheden om, at den tidligere Lyngby-spiller sent om aftenen første juledag var blevet udsat for drabsforsøg.

Sluseholmen i København, onsdag den 26. december 2018. En person er natten til onsdag hentet i ambulance fra en lejlighed ved Sluseholmen, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille.

Tre personer er sigtet for drabsforsøg ved at have skudt Nicki Bille i underarmen med et haglgevær tirsdag aften klokken 23:05.

Skuddet blev afgivet i Nicki Billes lejlighed på Kenny Drews Vej i København.

De er desuden sigtet for - subsidiært - i grov kådhed at have håndteret et haglgevær på en sådan måde, at Nicki Bille blev ramt af et skud. Derudover er de tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

Siden oktober har fodboldspilleren stået uden klub efter Lyngby Boldklub fyrede ham, efter han blev anholdt for at have truet en person med en luftpistol i København.

Nicki Billes skandalesager Oktober 2018

Nicki Bille bliver anholdt på Strøget i København, efter at angiveligt har truet en person med en luftpistol. Hans arbejdsgiver, Lyngby BK, udtaler efterfølgende, at man vil arbejde på at få ophævet kontrakten med angriberen. Juni 2018

Nicki Bille blev idømt en måneds ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel i Monaco. Her skulle have slået en kvinde foran en bar i fyrstendømmet, ligesom man på Billes mobiltelefon havde fundet billeder af sexscener samt en videooptagelse af et blowjob på en boulevard i Monaco. Den sag kan du læse mere om her. April 2014

Vi skal blot fire år tilbage for at finde fodboldspillerens seneste sag. Her blev han idømt 60 dages betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste for året før at have mod modsat sig politiets arbejde og udøvet vold mod en tjenestemand i funktion. Helt konkret havde han her sparket til både parkeringsautomater og cykler i Indre København ved Pilestræde og blev efterfølgende mødt af politiets peberspray. Det fik ikke Nicki Bille til at følge med, der nægtede at lade sig anholde og derefter bed en politibetjent i armen. September 2013

Året forinden blev han anholdt i Norge for gadeuorden og fik en bøde på knap 8000 kroner. Her skulle han ifølge det norske medie Adressa have smadret et glas, spyttet på en ansat og slået ud efter folk på natklubben Three Lions i Norge. Han var efterfølgende ude at undskylde for sit optrin. »Jeg tager det fulde ansvar for det, som skete. Jeg var fuld, og jeg beklager rigtig meget. Både over for klubben, spillerne, politiet, supportere og alle, som har været involveret. Det er uacceptabelt opførsel fra min side, og det kommer ikke til at ske igen. Det lover jeg,« sagde Nicki Bille dengang til mediet Adressa. Marts 2009

Her var der også tale om en voldsdom. Dengang fik han 40 dages betinget fængsel, og dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste. Den straf fik han for at have begået vold i trafikken, hvor han havde uddelt knytnæveslag.

»Vi prøvede at bygge en god historie op om Nicki. Der kom et tidspunkt, hvor den berømte dråbe kom i bægeret, så det flød over, og vi måtte skilles. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over. Jeg følte, vi var rigtig langt og kunne have lykkedes med et fantastisk eventyr,« siger Mark Strudal.

For det er på fodboldbanen, Nicki Bille funkler og kan 'opnå respekt og anderkendelse'.

»Vi nåede desværre ikke dertil. Det var der mange grunde til. Det var jeg ked af på både mine og klubbens vegne, for jeg vidste godt, at i det øjeblik han trådte ud, er der nogle udfordringer og faremomenter i, at han kunne falde i nogle miljøer og fællesskaber, vi har kendt fra tidligere, som også før har påvirket ham i negativ retning. Det er ikke den vej, han skal,« siger Strudal og fortsætter:

»Det er desværre bare sådan, at i Nickis liv har der været for mange forkerte mennesker omkring ham for mange timer i døgnet,« siger Mark Strudal.

Mark Strudal var træner for Nicki Bille i Lyngby. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Mark Strudal var træner for Nicki Bille i Lyngby. Foto: Torkil Adsersen

Han ved ikke, hvad der er sket sent tirsdag aften, hvor en 30-årig mand og 23-årig kvinde efterfølgende blev anholdt. Årsagen til, at skuddet blev afgivet kendes ikke.

»Det virker helt vanvittigt. Jeg har ikke været i kontakt med Nicki, siden han stoppede i klubben. Jeg har skrevet til både ham, hans mor og hans kæreste, men indtil videre har han ikke taget initiativ til at ville snakke. Men han ved altid, min dør er åben, og det har den været siden Nordsjælland-tiden, hvor jeg også arbejdede med ham,« siger Mark Strudal.

Manden der i sommer gav Nicki Bille en chance efter et fængselsophold i Monaco.

En chance, som fodboldspilleren med cheftrænerens ord virkede 'taknemmelig' for, men som også bød på en 'genforening' med det danske.

»Nicki kom hjem og blev konfronteret med Danmark, hvor jeg tror, han også er blevet overrasket over, hvor meget hype og fokus der har været på ham, efter han er trådt ind over landegrænserne igen. Jeg mærkede også som cheftræner, at der var en sindssyg opmærksomhed på Nicki, uanset hvad han gjorde, og hvor han var. Han skiller sig ud i mængden på både statur, væremåde og fodboldevner. Han deler vandene. Vi blev dagligt konfronteret med historier omkring Nicki, og 99 procent af dem var ren løgn og latin,« siger Mark Strudal.

»Det belaster jo Nicki vanvittigt, når manden bare prøver at komme tilbage og gøre sit bedste i ro og fred. Det belaster også klubben meget med en negativ omtale, man ikke ønsker,« siger Mark Strudal. På et tidspunkt blev de gode historier overrumplet af dårlige.



»Det gør mig også bare ekstra trist, når jeg kan mærke de her ting, der sker. Jeg var bange for, det ville gå i den forkerte retning, når netværket, der var blevet bygget op, ikke var der i samme forstand. Det er desværre nogle af de indikationer, vi har fået den sidste uges tid,« siger Mark Strudal.

Selvom de to ikke har talt sammen siden 'bruddet' i Lyngby Boldklub, håber Mark Strudal, at det begynder at gå bedre for Nicki Bille.

»Vi må håbe det bedste for Nicki – at han ikke er hårdt ramt af det, men at han kommer ud af det her helt og kommer videre i sit liv. Det håber jeg for ham,« siger Mark Strudal.