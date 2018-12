Det skud der sent tirsdag aften ramte Nicki Bille i underarmen, kan vise sig at få store konsekvenser.

B.T. erfarer fra flere af hinanden uafhængige kilder, at skudskaden er så alvorlig, at den 30-årige fodboldspiller risikerer at miste førligheden i armen.

Det kæmper lægerne lige nu for at undgå, og Nicki Bille er nu blevet opereret i alt to gange, erfarer B.T. Han er desuden fortsat indlagt på hospitalet efter episoden 25. december.

B.T. har været i kontakt med efterforskningslederen hos Københavns Politi, der ikke ønsker at udtale sig om Nicki Billes tilstand. Politiet oplyser derudover, at der lige nu ikke er mere, de kan fortælle om sagen.

Sluseholmen i København, onsdag den 26. december 2018. En person er natten til onsdag hentet i ambulance fra en lejlighed ved Sluseholmen, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille. Det bekræfter central efterforskningsleder ved Københavns Politi Bjarke Madsen. Politiet kan tidligt onsdag morgen ikke oplyse noget om personens identitet og altså heller ikke, om den tilskadekomne person er Nicki Bille. - Der er hentet en person i ambulance, og politiet arbejder på stedet med teknikerudstyr, og det er faktisk også, hvad jeg kan sige på nuværende tidspunkt, siger efterforskningslederen. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Sluseholmen i København, onsdag den 26. december 2018. En person er natten til onsdag hentet i ambulance fra en lejlighed ved Sluseholmen, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille. Det bekræfter central efterforskningsleder ved Københavns Politi Bjarke Madsen. Politiet kan tidligt onsdag morgen ikke oplyse noget om personens identitet og altså heller ikke, om den tilskadekomne person er Nicki Bille. - Der er hentet en person i ambulance, og politiet arbejder på stedet med teknikerudstyr, og det er faktisk også, hvad jeg kan sige på nuværende tidspunkt, siger efterforskningslederen. Foto: Mathias Øgendal

Det vides endnu ikke, hvad der præcist er foregået forud for episoden, der førte til, at Nicki Bille blev ramt af et skud i underarmen og måtte hentes af en ambulance.

Tre personer – hvoraf den ene fortsat er på fri fod – er sigtet for forsøg på manddrab på fodboldspilleren. Det kom frem i Dommervagten i København onsdag, hvor to af personerne blev fremstillet i grundlovsforhør efter at være blevet anholdt natten til onsdag.

De tre personer er sigtet for drabsforsøg ved at have skudt Nicki Bille i underarmen med et haglgevær klokken 23.05 onsdag aften i fodboldspillerens lejlighed på Kenny Drews Vej i København.

Derudover er de subsidiært sigtet for i grov kådhed at have håndteret et haglgevær på en sådan måde, at Nicki Bille blev ramt af et skud. Derudover er de tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

Nicki Bille tilbage i 2015, da han spillede i Esbjerg. Foto: Claus Fisker Vis mere Nicki Bille tilbage i 2015, da han spillede i Esbjerg. Foto: Claus Fisker

De to, der onsdag var for retten er en mand og en kvinde på henholdsvis 30 og 23 år. Der er nedlagt navneforbud på de tre sigtede, og retsmødet foregik bag lukkede døre.

Nicki Bille flyttede tilbage til Danmark i sommer, hvor han skrev kontrakt med Lyngby Boldklub.

En kontrakt, der dog blev revet over i slutningen af oktober, efter Nicki Bille havde truet en person med et luftgevær i København.

Siden har den 30-årige fodboldspiller ikke været på kontrakt med en klub i hverken Danmark eller udlandet.