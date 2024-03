Spillet stoppede i et minut, så både fans og spillere kunne hylde Kristoffer Olsson, der ligger i respirator.

Der blev vist stor støtte til Kristoffer Olsson før og under fredagens superligakamp i Herning mellem FC Midtjylland og FC København.

Efter at have mistet bevidstheden i sit eget hjem for halvanden uge siden ligger han i respirator på Aarhus Universitetshospital, og hans holdkammerater og fans tænker på ham.

Før kampen ankom FC Midtjyllands spillere til stadion i Kristoffer Olsson-trøjer.

Nogle fans havde lavet skilte med støttebudskaber til midtbanespilleren, mens andre havde vendt deres Olsson-trøje omvendt, så navn og nummer var på maven.

Efter otte minutters spil - Olssons trøjenummer - rejste alle på stadion sig op og klappede. Det gjaldt også kampens spillere, dommerne og de medrejsende FC København-fans. Imens var spillet stoppet.

FC Midtjyllands fans havde lavet et flag med svenskeren afbilledet, og dertil kom to støttebannere med teksterne "Vores supermand" og "Kæmp alt hvad du kan".

Inden kampen kom FCM-direktør Claus Steinlein med positivt nyt. Svenskerens situation er stadig alvorlig, men ingen vitale organer har taget skade.

/ritzau/