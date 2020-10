De fleste har sikkert glemt den sportsligt værdiløse testkamp mod Liechtenstein på Casa Arena i Horsens i august 2016. Ikke desto mindre var det Simon Kjærs første officielle kamp som dansk landsholdsanfører, efter at han havde overtaget anførerbindet fra pensionerede Daniel Agger. Kjær havde dog tidligere vikarieret som anfører ved enkelte lejligheder. Danmark spillede i kampen helt i hvidt for at markere en ny start efter trøjeleverandørskiftet fra Adidas til Hummel. Henning Bagger/Ritzau Scanpix