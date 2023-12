Der var regulært stjernetræf på Parkens lægter tirsdag, da FC København mødte Galatasaray.

En af dem var Mads Mikkelsen, der var vidne til FCKs vilde kvalifikation, da københavnerne for anden gang i historien kvalificerede sig til ottendedelsfinalen i Champions League.

Men en helt anden og særlig gæst mødte den danske skuespiller, og han kunne ikke dy sig for at lægge et billede op på sine sociale medier.

Du kan se billedet i bunden af artiklen.

FC København har skabt historie - og det skete med en fortrinlig 1-0-sejr over Galatasaray i Parken. Her er det: Mads Mikkelsen Foto: Anthon Unger Vis mere FC København har skabt historie - og det skete med en fortrinlig 1-0-sejr over Galatasaray i Parken. Her er det: Mads Mikkelsen Foto: Anthon Unger

Den tidligere engelske landsholdsprofil, Sol Campbell, stod pludselig ansigt til ansigt med den danske stjerneskuespiller og eviggjorde mødet på sine sociale medier.

»FC København mod Galatasaray. Man ved aldrig, hvem man møder. Mads Mikkelsen, topskuespiller!,« skriver Sol Campbell på sin Instagram-profil.

Forsvarsklippen, der i løbet af sin karriere tørnede ud for klubber som Tottenham, Arsenal og Portsmouth, lykønskede da også københavnerne med det flotte resultat.

»Godt gået af FC København med at kvalificere sig til de næste runder i Champions League.«