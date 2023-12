Forargelse i begge lejre.

Men af vidt forskellige årsager.

Mens julefreden søndag sænkede sig flere steder, ja, så er det anderledes højintenst i den bedste tyrkiske fodboldliga.

For juleaften var der topbrag mellem Istanbul-klubberne Fenerbahce og Galatasaray - og det gik ikke fredeligt for sig hverken på banen eller efterfølgende på de sociale medier.

Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odas n n ve 26 kameran n göremedi ini payla yor ve yine onlar n yerine utan yoruz



Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanmas pic.twitter.com/xJedDKa8ta — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2023

De to er nemlig endt ud i en regulær ordkrig i kølvandet på det hårdt spillede opgør, hvor Galatasaray blandt andet følte sig bortdømt i en situation, hvor angriberen Mauro Icardi fløj ind i en målstolpe, så han fik et blåt øje. Se situationen nedenunder.

»De, der kun ønsker retfærdighed for sig selv, bliver ved at manipulere tyrkisk fodbold. VAR-rummet med 26 kameraer kunne ikke se det, og vi skammer os på deres vegne.«

»Vi håber, at de, der bragte tyrkisk fodbold til dette punkt, en dag vil skamme sig,« lyder den forargede svadaen, der er akkompagneret af et billede af Mauro Icardis sæbeøje.

Og dét opslag tager man altså ikke let på i den modsatte lejr.

Penalt nerde tam olarak !? Samo un her dedi ine atlamay n akl s ra alg yap yor. Fbnin verilmeyen penalt s n konu al m ? pic.twitter.com/rZc9qKHyV8 — (@27_angelofdeath) December 24, 2023

»Icardi ramte stolpen med hovedet, og så smider de (Galatasaray, red.) det på Instagram og forsøger at græde sig til et straffespark. Typisk dem. Pinligt,« skriver Fenerbahce-angriberen Edin Dzeko, hvis klub hopper med på vognen:

»Forsøger at trække offerkortet, efter spilleren ramte målstolpen. Vi lader offentligheden dømme,« skriver klubbens officielle profil.

På banen endte det 0-0 mellem de to ærkerivaler, der er nummer et og to i den tyrkiske liga.

Begge hold har 44 point, men Fenerbahce fører rækken med en bedre målscore.