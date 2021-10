Når Manchester City næste gang skal møde Tottenham i Premier League, skal de lyseblås supertræner, Pep Guardiola, måske forberede sig på at skulle stække sin svigersøn.

For rygterne fyger i det engelske. Dater Guardiolas 20-årige datter, Maria, Tottenhams engelske stjernespiller Dele Alli?

Noget kunne tyde på det, hvis man kigger på de billeder, som Daily Mails fotograf har skudt af de to i London.

Her ses Maria Guardiola og 26-årige Dele Alli forlade en Starbucks sammen. Da de opdager den nysgerrige fotograf, distancerer de sig dog fra hinanden med et par meter.

EXCLUSIVE Dele Alli, 25, and Pep Guardiola's daughter Maria, 20, leave Starbucks - Daily Mail https://t.co/M1DbamUpTH pic.twitter.com/nVpqyL79GK — SPORTARUCE™ (@sportaruce) October 5, 2021

Allerede i maj gik der rygter om, at Maria Guardiola, der er den ældste af Pep Guardiolas tre børn, flirtede med Dele Alli. Vidner kunne dengang fortælle, at parret kyssede hinanden på en af London fashionable rooftop-barer.

Og de nye billeder sætter nu ekstra fut i spekulationerne.

Dele Alli blev tidligere på året droppet af sin kæreste igennem fem år, den engelske topmodel Ruby Mae, men noget kunne tyde på, at han allerede har fundet kærligheden igen.

Dele Alli har i flere år været en profil for Tottenham i Premier League – og han står noteret for 37 landskampe for det engelske landshold.