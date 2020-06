Cristiano Ronaldo mener det alvorligt.

Det viser en lille og egentlig ikke ganske synlig detalje på hans fodboldsstøvler.

For flere italienske medier (som Tuttosport) skriver, at den portugisiske fodboldspilller har taget nye midler i brug for at holde sin 35-årige krop på toppen. Eller hjælpe den til det.

Juventus-stjernen skulle i denne sæson forsøge sig med ny knopper under fodboldstøvlerne, der skulle give 'mere fart, stabilitet og komfort'. Det skulle fremgå at billeder og videoer fra træningen i den italienske klub:

Der skulle være tale om knopper, der normalt bruges af rugbyspillere. Lavet af plast og ikke af metal.

Ifølge Football Italia begyndte Marseille-angriberen Andy Delort i februar at bruge lignende knopper, hvilket betød, at han kort efter noterede sig for den hurtigste registrerede hastighed i Ligue 1 i denne sæson: 36,8 km/t.

Og Cristiano Ronaldo kan snart få brug for de ekstra procenter. Fodbold i Italien står i den kommende weekend foran den første genåbning efter coronanedlukning, hvor Juventus skal spille pokalsemifinalereturopgør mod AC Milan.

Serie A genstarter den efterfølgende weekend.