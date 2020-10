FC Midtjyllands Mikael Anderson er i øjeblikket en populær herre på internettet.

Og det er ikke på grund af hans spil på banen mod Liverpool tirsdag aften på Anfield.

Det er tværtimod hans ageren uden for banen, der vækker opsigt. For inden han kom i aktion i anden halvleg, skulle Anderson vanen tro have Midtjylland-trøjen på. Og hans teknik, hvis man kan sige det sådan, er noget, folk har lagt mærke til.

(Se hele Andersons t-shirt-stunt i videoen øverst i artiklen)

Hans specielle måde at tage trøjen på er ikke noget, alle forstår. Anderson går næsten ikke brug af sine arme – som en dinosaur, konstaterer folk.

Her er et lille udpluk af reaktionerne:

'Det er ligesom en T-Rex'

'Jeg har åbenbart altid gjort det forkert'

'Meget mærkeligt'

'Min seksårige gør det på samme måde'

'Faktisk ret smart'

'Hvem har lært knægten det?'

Anderson kom på banen efter 66 minutter, men han kunne ikke gøre den store forskel for midtjyderne, der leverede en flot indsats. Det blev dog til et nederlag på 2-0, efter midtjyderne havde flere chancer for at udligne Liverpools 1-0-føring.

Mohamed Salah sikrede Liverpool-sejren på et straffespark i kampens døende minutter.