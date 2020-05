Dedryck Boyata vil gerne gøre én ting klart.

'Det var ikke et kys, og det var heller ikke jubel,' slår han fast.

På Instagram giver Hertha Berlin-spilleren nu sin version af en situation i weekendens kamp mod Hoffenheim, der siden har vakt opsigt. Ikke mindst fordi en fotograf fangede situationen på et billede, der er gået verden rundt.

Det ser sådan ud:

Dedryck Boyata (tv.) tager fat i Marko Grujic. Foto: THOMAS KIENZLE

Her kan man se Dedryck Boyata tage fat om holdkammeraten Marko Grujic's ansigt og stikke sit eget ansigt helt, helt tæt på.

Der er siden blevet spekuleret i, om der var tale om et kys som fejring af et mål, hvilket har udløst stor harme og kritik på ikke mindst sociale medier, da Bundesligaen i denne weekend er blevet genoptaget med stramme regler for nærkontakt på grund af coronapandemien.

Spillerne må eksempelvis ikke juble sammen, klappe hinanden i hænderne eller kramme. Måljubel må eksempelvis kunne finde sted ved 'kort kontakt albue eller fødder'.

'Jeg undskylder for at placere mine hænder på Marko Grujic's ansigt,' skriver Dedryck Boyata på Instagram (se opslaget nederst i artiklen):

'Jeg gav ham instruktioner om en standardsituation.'

Og tv-billederne viser da også, at situationen ikke skete i forbindelse med et mål. Det fandt sted lige inden et hjørnespark, hvor spillerne stak hovederne sammen i feltet.

Dedryck Boyata understreger, at 'vi må helt sikkert være forsigtige, når vi spiller under disse forhold. Vi må tilpasse vores måde at juble på'.

Det kan han fortælle til sine holdkammerater, for de overholdt faktisk ikke retningslinjerne i forbindelse med de tre scoringer i kampen. Her krammede flere spillere hinanden.

Hertha-træner Bruno Labbadia har efter kampen været ude og forsvare det.

»Måljubel hører fodbolden til. Vi er blevet testet så ofte, at man - tror jeg - kan tillade det,« har han sagt.

Bundesligaen ruller videre i den kommende weekend.

Se Dedryck Boyatas opslag på Instagram her: