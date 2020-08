Han blev sejlet dertil med færge, og iført mundbind gik han den tunge gang ind bag dørene.

Fredag skulle Manchester United-kaptajnen Harry Maguire i retten på den græske ø Syros.

Det sker, efter han natten til fredag blev anholdt efter en bytur. Han er sammen med to andre sigtet for at have deltaget i et slagsmål mod det græske politi, som forsøgte at stoppe et slagsmål mellem to grupper.

Urolighederne fandt sted ude foran baren Fabrica, og det vides ikke, hvem de to andre mænd var.

»Da der var kommet styr på urolighederne, var der en af de to grupper - den med fodboldspillerne - der begyndte at overfalde politiet verbalt. Der var adskilige politimænd til stede. På et tidspunkt var der en af de tre fra gruppen, der slog en af politimændene, og så opstod der kamp mellem dem,« siger Petros Vassilakis fra politiet til Daily Mail.

»De blev alle tre arresteret, men mens politiet forsøgte på netop det, blev de andre to - inklusiv fodboldspilleren - voldelige. De slog mindst to betjent, som de først gav knytnæver og efterfølgende sparkede de dem,« fortæller taltsmanden.

Også politiet i Hellenic har været ude med en officiel udmelding. Heri lyder det også, at politiet forsøgte at stoppe et slagsmål, hvorefter de blev mødt af knytnæver og skældsord fra de tre mænd.

»De tre udlændinge blev taget til politistationen på Mykonos, hvor de ved ankomsten satte sig stærkt imod, hvorefter de skubbede og slog tre politibetjente.«

Harry Maguire (med kasketten) bliver ført i retten. Foto: EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Harry Maguire (med kasketten) bliver ført i retten. Foto: EPA/Ritzau Scanpix

Og det kostede altså Harry Maguire en overnatning i en fængselscelle, inden han fredag blev ført ind i retten.

Billederne af fodboldstjernen får stor opmærksomhed særligt i de engelske medier, som skriver meget om historien, og der spekuleres i, om han også fredag skal overnatte i en græsk celle. Og så er de også så småt begyndt at stille spørgsmålet: 'hvad skal Ole Gunnar Solskjær stille op med det her?'

Manchester United har fortalt, at de i klubben er bekendt med, at der har været en episode, og at de har været i kontakt med Harry Maguire.

Han befinder sig i øjeblikket på ferie på den græske ø, efter Manchester United i sidste uge røg ud af Europa League, da holdet tabte 1-2 til Sevilla i semifinalen. Ifølge Daily Mail har Manchester Uniteds advokater været i kontakt med Harry Maguire, og klubben oplyser, at anføreren vil samarbejde med de græske myndigheder.