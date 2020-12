Et billede fra en koncert i Herning fredag aften har vækket store følelser hos danske fodboldfans.

Billedet er taget fredag aften - ved en Luftens Helte-koncert på spillestedet Fermaten - og viser en umiddelbart tætpakket koncertsal.

Og det er faldet flere fodboldfans for brystet på Twitter.

For fansene har svært ved at forstå, hvorfor man må stimle tæt sammen ved en indendørs-koncert, mens der maksimalt må befinde sig 500 personer på et dansk fodboldstadion - hvor der er mange tusinde sæder, og hvor folk jo befinder sig udendørs, hvor smitten ifølge eksperter har sværere ved at sprede sig.

Herning i går. #sldk #flerefanspåstadion pic.twitter.com/ahjG8K7o6y — Andreas Søndergaard (@AFraViborg) December 5, 2020

Mange af Twitter-brugerne henvender sig direkte til kulturminister Joy Mogensen (S) i deres kommentarer til billedet.

B.T. har herunder samlet et lille udpluk af reaktionerne fra fodboldfansene:

Det her er “rigtig” kultur, ik Joymogensen? Hvorfor da lade os fans komme på et udendørs stadion, når vi kan være finkulturelle indendørs! #flerefanspaastadion



Joy Mogensen - se nu realiteterne i øjnene. Hvordan kan det her give mening, når vi ikke kan sidde et par tusind på et udendørs stadion. (Med afstand, og uden dokumenteret smitte) Det er straight up diskrimination. Ville ønske at du bare havde en grad af realitetssans. #sldk

500 i en sal i Herning. Det er ca. 150 mere, end der må sidde på Parkens 38.000 pladser under en fodboldkamp. (Det er udendørs Joy...). Det giver ingen mening!

Måske Superliga-klubberne bare skal åbne op.. der er jo åbenlyst ingen konsekvens ved arrangementer som dette..

Billedet her viser i hvert fald, at fodbold (og sport) nok prioriteres absolut lavest ift tilskuere og fans - men håber da at folk fik hygget sig til koncerten.

Kan godt se at samme antal mennesker på et stadion med plads til 25.000 mennesker er mere skadeligt

Joy Mogensen har ikke responderet på Twitter-henvendelserne.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Regeringen meddelte i oktober, at der frem til udgangen af året maksimalt må være 500 personer til stede ved arrangementer inden for elitesport. Det fik Superligaklubber, Divisionsforeningen og DBU til at råbe op.

Situationen er meget alvorlig. Klubberne og DBU er hårdt ramt, og de nuværende restriktioner har enorme konsekvenser,« lød det eksempelvis fra DBU-direktør Jakob Jensen i en pressemeddelelse.

»Hele dansk fodbold bliver ramt, og den rivende udvikling, der er i gang, kan ende med at blive slået markant tilbage

Men kulturministeren holdt fast:

»Der er ikke noget, vi i regeringen hellere vil end at fylde tilskuerpladserne med glade fodboldfans, og det viste både DBU og Divisionsforeningen også kunne lade sig gøre, da vi indførte forsøgsordningen. Men vi står i en anden situation nu, end vi gjorde hen over sommeren, hvor smitten var på et meget lavt niveau,« lød det i oktober fra Joy Mogensen.

Spillestedet Fermaten angiver på sin hjemmeside en række corona-retningslinjer for deres koncerter. Blandt andet skal man bære mundbind, når man ikke sidder på sin plads. Og der skal være en stol mellem grupper, men man må gerne sidde sammen med dem, man ankommer med.