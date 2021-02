Et billede sendt ud på en Instagram-story kan betyde konsekvenser for Pierre-Emerick Aubameyang.

For det bliver lige nu undersøgt, om han har brudt Arsenals corona-protokoller. Det skriver flere engelske medier, herunder The Guardian og Daily Mail.

Årsagen er, at Aubemeyang på Valentinsdag blev fotograferet. Det i sig selv er der som sådan intet mærkeligt i, men billedet afslørede, at fodboldstjernen har fået en ny tatovering på hånden.

Et kig på hans Instagram-profil viser, at han ikke havde netop den tatovering for blot et par måneder siden, og derfor er den lavet for nyligt. Noget, de er blevet gjort opmærksomme på i den engelske klub.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

»Vi tager en snak med spilleren og minder ham om, det ansvar han har og finder ud af, hvad der er sket,« siger en talsperson fra Arsenal i forbindelse med sagen.

En del af meldingerne går på, at det skulle være tatovøren Alejandro Nicolas Bernal, der står bag værket på Aubameyangs hånd, hvilket kunne betyde, at spilleren har brudt Arsenals strenge corona-restriktioner.

Dog skriver det engelske medie, at Aubameyang og tatovøren muligvis er i samme boble, men der er stadig et andet problem.

Pierre-Emerick Aubameyang var tilbage for Arsenal søndag, hvor han spillede kampen med handsker. Foto: Catherine Ivill / POOL Vis mere Pierre-Emerick Aubameyang var tilbage for Arsenal søndag, hvor han spillede kampen med handsker. Foto: Catherine Ivill / POOL

For ligesom det er tilfældet i Danmark, skal tatovører i England også holde lukket i øjeblikket, og derfor kan fodboldspillerens nye udsmykning være et brud på den britiske regerings regler.

Alejandro Bernal delte fornyligt en video, hvor han lavede en tatovering på Aubameyangs hånd, men efter den fik meget opmærksomhed, har han forklaret, at der er tale om et gammelt klip fra 2019.

Også det klip er Arsenal ved at undersøge. Det blev delt lige efter, Aubameyang havde fået lov til at få lidt fri til at besøge sin mor, der var syg.

Han var tilbage i søndagens kamp mod Leeds - en kamp, Arsenal vandt med 4-2 og hvor Pierre-Emerick Aubameyang spillede med handsker på.