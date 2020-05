David Beckham er både kendt for sit fodboldspil og det celebre liv.

Alle kan se, at vi har at gøre med en flot mand, som har tjent styrtende på livet uden for banen ved at profilere diverse virksomheder med sit ansigt og sin krop.

Nu spekuleres der så i, om alderen er ved at tage fat i den tidligere engelske landsholdsspiller.

Et frisk billede viser, at den 45-årige Beckham er ved at blive særdeles tynd på toppen, som ellers har været et varemærke for ham.

@#DavidBeckham coming under the microscope #Hairloss @Telegraph https://t.co/JB0xPnSd35 — Spex (@Spexhair) May 15, 2020

Billedet er taget 9. maj og viser en helt anden hårpragt end på det billede, han selv lagde på Instagram fire dage senere.

I fuld størrelse så det sådan ud:

David Beckham på Instagram. Foto: Instagram Vis mere David Beckham på Instagram. Foto: Instagram

Billederne giver mere stof til historierne om, at David Beckham har fået lavet en hårtransplantation, der var tale om for et par år siden, da historien også var et tema i England om en af landets mest elskede helte.

Det er nu ikke alle, der synes, at David Beckham og hans lige så kendte kone Victoria Beckham lige er det bedste, der er sket menneskeheden - heller ikke i England. Hans naboer synes eksempelvis, at han opfører sig idiotisk.