Raúl García scorede de to afgørende mål i første halvleg, da Athletic Bilbao spillede sig i Super Cup-finalen.

Athletic Bilbao er klar til den spanske Super Cup-finale.

Det er en realitet, efter at det baskiske mandskab torsdag aften besejrede Real Madrid med 2-1 i den anden af de to semifinaler.

Raúl García stod for begge Bilbaos mål, der blev sendt ind i første halvleg.

Sejren betyder, at Athletic Bilbao er klar til Super Cup-finalen, der spilles søndag. Her står holdet over for FC Barcelona, der onsdag besejrede et andet baskisk mandskab, Real Sociedad, efter straffesparkskonkurrence.

Den spanske Super Cup består af sidste sæsons nummer et og to i La Liga samt de to finalister i pokalturneringen Copa del Rey.

Copa del Rey-finalen, der skulle være spillet 17. april 2020, er på grund af coronapandemien blevet skubbet næsten et år frem til 4. april i år. Det bliver for første gang et lokalderby mellem Bilbao og Sociedad.

I torsdagens kamp var det en fejl i Real Madrids opspil, der efter godt et kvarter førte til Bilbaos første mål. Raúl García blev spillet fri i Reals felt og afsluttede fladt forbi Thibaut Courtois med sin første berøring.

Anden scoring blev sat ind på straffespark efter 38 minutter.

I anden halvleg fandt Real Madrid noget lidt bedre spil frem.

Marco Asensio sendte blandt andet et godt forsøg på stolpen efter lidt over en times spil. Ikke engang ti minutter senere var Asensio igen på spil, men denne gang var det overliggeren, der afviste spanierens forsøg.

Efter 75 minutters spil kunne Bilbao ikke stå imod længere.

Den franske angriber Karim Benzema sendte bolden i kassen, og selv om målet i første omgang blev annulleret på grund af offside, så viste et VAR-gennemsyn, at scoringen skulle have lov til at stå.

Resten af kampen stod på et pænt Real Madrid-pres, men baskerne formåede at stå imod og bookede dermed en flot finaleplads.

