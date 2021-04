Brøndbys Jesper Lindstrøm spiller med en revne i menisken, men må revurdere valget, hvis knæet hæver op.

Onsdag meddelte superligaklubben Brøndby, at den unge profil Jesper Lindstrøm har en revne i menisken, der kræver en operation.

Operationen kan dog godt vente, og derfor vurderer klubben og Lindstrøm løbende, hvornår det er mest ideelt at foretage indgrebet.

- Jeg har besluttet at fortsætte, så længe jeg kan. Hvis det hæver op i morgen, så må vi jo kigge på det. Jeg har ikke en tidshorisont på, hvornår jeg vælger at blive opereret, siger Jesper Lindstrøm.

Det er imidlertid ikke let at finde et passende tidspunkt til en operation, der ifølge Brøndby vil kræve seks ugers pause.

Klubben står nemlig i en tæt mesterskabsduel med FC Midtjylland. Når superligasæsonen er slut, venter en kvartfinale ved U21-EM mod Tyskland, hvor Jesper Lindstrøm formodes at være med, som han også var det i gruppespillet.

- Timingen er selvfølgelig ikke den bedste. Havde det været for et år siden, før sæsonen startede, så var jeg blevet opereret med det samme, forklarer Jesper Lindstrøm.

Skaden hæmmer heller ikke Brøndbys offensive es, der højst har lidt smerter en gang imellem.

- Det gør ondt i perioder, hvis jeg strækker eller bøjer det for meget eller får et hårdt spark på det.

- Det er ligesom at gå ind i en hård duel og vrikke om på anklen. Så ømmer man sig lige, men så er man videre. Jeg prøver ikke at tænke på det, for det gør det bare værre, siger Lindstrøm.

Brøndbytræner Niels Frederiksen spekulerer heller ikke meget over skaden.

Søndag skiftede han Lindstrøm ud med et kvarter igen af 2-0-sejren over Randers, men det skyldtes træthed og krampe. Han vil heller ikke blande sig i, hvornår operationen udføres.

- Der blander jeg mig udenom. Det er noget, som Jesper Lindstrøm må beslutte sammen med sundhedsstaben. Jeg vil synes, det var upassende, hvis jeg blandede mig. Vi har en sundhedsstab, og jeg er træner, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-midtbanespilleren Anis Ben Slimane kom på banen i stedet for Lindstrøm, og han kvitterede med at score 2-0-målet.

Han er klar til at tage mere over, hvis knæet kræver et ekstra hvil til holdkammeraten.

- Det kunne være fedt, hvis jeg kunne tage lidt over, men vi vil alle sammen helst have, at Jesper spiller, fortæller Slimane.

Brøndby er med sejren over Randers ét enkelt point efter FC Midtjylland, der mandag gæster FC Nordsjælland.

/ritzau/