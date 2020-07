Det er uvist, om Leeds-manager Marcelo Bielsa skal stå i spidsen for klubben i Premier League næste sæson.

Den engelske fodboldklub Leeds har sikret sig oprykning til Premier League efter 16 års fravær i den bedste engelske fodboldrække.

Ved roret har den argentinske trænerprofil Marcelo Bielsa stået.

Hans kontrakt udløber, når sæsonen i den næstbedste engelske række i denne uge afsluttes. Og Bielsa ønsker endnu ikke at løfte sløret for, om han tager turen op i Premier League sammen med sine spillere.

- Jeg har ikke lyst til at have fokus på mig.

- Jeg synes ikke, at det er det rette tidspunkt til at tale om alt, der handler om mig, siger Marcelo Bielsa ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Bielsa, der har tilnavnet "El Loco" ("Den Skøre", red.), har før stået i spidsen for klubber som Lille, Lazio, Marseille, Athletic Bilbao og Chiles landshold.

Han var sidste år også tæt på at sikre Leeds oprykning til den eftertragtede Premier League. Det glippede dog efter et samlet nederlag til Derby i semifinalen i den afgørende playoffturnering.

I år var Leeds-holdet anderledes suverænt. Oprykningen blev sikret fredag aften, hvor West Bromwich tabte til Huddersfield.

Dermed kan Leeds forud for sidste spillerunde ikke indhentes på førstepladsen i den næstbedste engelske række.

Trods titlen i Championship holder Bielsa dog benene på jorden.

- Jeg har arbejdet med fodbold i 30 år, og én titel ændrer ikke meget.

- Men det gør mig glad, at jeg i løbet af to år er lykkedes med det her projekt med den her gruppe spillere, siger Bielsa til Reuters.

/ritzau/