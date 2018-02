For to uger siden var han U19-spiller, nu er han en fast del af FC Københavns Superliga-trup og har netop fået debut mod selveste Atlético Madrid.

Torsdag aften var en speciel dag for Jonas Wind, som efter kampen sagde, det var stort for ham, men mindst lige så bevæget var hans far, FCK-teammanageren Per Wind, der er tidligere landsholdsmålmand og i mange år har været målmandstræner i hovedstadsklubben. Mod Atlético så han så sin 19-årige søn løbe på banen som den sidste FCK-indskifter.

»Du kan bande på, at jeg er stolt. Det var en stor scene at debutere på, og selv om det 'kun' var 14-15 minutter, han fik, var det flot. Jeg fik en klump i halsen, det er klart. Det er min mindste pode ud af fem, og jeg har også to andre drenge, som også har gjort det flot i fodbold, men Jonas spiller trods alt på det højeste niveau. Det er et stort delmål, han har nået ved først for et par uger siden at skrive under på en fire og et halvt år-lang kontrakt og så debutere her. Ahr, det er svært ikke at være stolt,« siger Per Wind, der erkender, at han fældede en tåre.

»Det har jeg måske nok. Det er normalt mig, der holder talerne for debutanterne, og jeg havde også forberedt en lille tale, ikke større end til nogen af de andre, men Ståle var sød at tage over og holdt en rigtig pæn tale for ham. Og for første gang fik en debutant vimplen hernedefra, så det er et rigtig, rigtig godt og kært minde, han har herfra. Det var godt, at Ståle overtog talen for mig, for ellers kan det godt være, at det var blevet endnu mere emotionelt for mig,« siger Per Wind, som understreger, at han søn i det daglige ikke får bedre behandling end alle andre.

»Det er da dejligt at få knægten op i truppen, men jeg er jo teammanager, og det vil jeg altid være. Jeg laver ikke om på mig selv og mit fis og ballade, fordi knægten får debut. Han kender mig også godt. Det er fantastisk. Han var med for første gang på vores træningslejr i Dubai, og forhåbentlig er der mange gode år at se frem til, hvor jeg skal passe på ham her i klubben. Han er jjo kød og blod, og det at have ham på holdet er stort, men jeg behandler ham som alle de andre spillere. De bliver jo vartet op i hoved og røv, og det gør Jonas også, så der er ikke noget nyt under solen, hvad det angår,« siger han og slår en latter op.

Men ikke alt er for sjov. Det er bundseriøst, at den unge mand Jonas Wind har fået sin debut og kommet igennem nåleøjet, slår Per Wind fast.

»Ståle er ikke sådan en, der giver tjenester. Det stod mellem Mads Roerslev og ham, og det er træningen, og hvad der sker i kampbilledet, som afgør, hvem der skal ind. Jonas har altid lavet mål, siden han var lille. Nu spiller han fast på det danske U19-landshold, hvor han danner angreb med Inters Jens Odgaard, og uden at det skal lyde alt for pralende, ser jeg store muligheder for Jonas. Det er klart, at han skal tage det næste step. Nu er han kommet op i førsteholdstruppen og skal bygge på, det er det vigtigste. Det er nok sværeste sted at gøre det til trods for vores placering i øjeblikket på grund af de dyre spillere, vi køber. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han kan gøre det. Han har hele pakken, uden at det skal lyde for pralende,« lyder det fra Per Wind, der ikke blot er Jonas Winds far og teammanager i FC København. Han er også hans agent.

»Han bruger mig på den måde, at han ikke har nogen agent, så jeg er hans far og hans rådgiver, og vi snakker meget om tingene. Han får ros, og han får skældud, når han skal have det. Vi evaluerer sammen. Og altså, vi ser meget fodbold sammen, det er klart. Så mor derhjemme, min kone, er lidt træt af alle de kampe, vi engang imellem ser. Så må hun gå ud i køkkenet og se noget andet i fjernsynet, det ved hun godt efterhånden,« siger han igen med en vis humor og fortsætter:

»Ej, Jonas har en halvsvær tid i de næste fire, fem måneder, forstået på den måde at han bliver student til sommer, så det bliver lidt halvhårdt med at træne og så skulle i skole, så han skal måske have lidt ekstra undervisning, men det er han fuldt indstillet på. Nu skal han have den studenterhue på, og det kommer han også til, for også fagligt er han rigtig dygtig. De seneste par år har han rejst meget med FCK og landsholdet, så han er vant til at være meget væk fra skolen. Jeg synes, det er fint, han også bliver skubbet lidt på den intellektuelle side, og når Zanka, Delaney og Corner kunne klare det, kan Jonas Wind det også.«

Foreløbigt har han klaret at få debut på den store scene kun få uger efter, han blev førsteholdsspiller.