Emma Hickman lå og sov med sin nyfødte baby, da røverne pludselig stod i soveværelset.

»De havde alle våben. Én af dem havde en orange machete - det lignede et sværd,« fortæller hun.

Den 22-årge britiske kvinde er kæreste med fodboldspilleren Demarai Grays, der spiller i Premier League-klubben Leicester.

Hun har i forbindelse med en retssag fortalt om den dag i marts sidste år, da en bande bestående af fire røvere invaderede hendes hjem ved højlys dag.

»Jeg havde ikke noget tøj på, og jeg blev under dynen. De sagde, at jeg ikke skulle røre mig og spurgte, hvor pengene og smykkerne var,« fortæller Emma Hickman i retten ifølge The Sun:

»Jeg var skrækslagen.«

Hverken Emma Hickman eller hendes barn kom noget til i forbindelse med røveriet.

I alt fire mænd er tiltalt for at stå bag. De slap væk med penge og smykker til en værdi af små 400.000 kroner.

I retten har anklageren fremlagt, at banden gik målrettet efter Demarai Grays hus. De havde researchet sig frem til, hvor han boede.

Mændene er ud over indbruddet hos fodboldspilleren også under mistanke for at stå bag en bølge af hjemmerøverier i det engelske Midlands-området sidste år.

En 34-årig mand og hans 18-årige søn har erklæret sig skyldige i at have været med til at planlægge ugerningerne. En 28-årig mand og 19-årig mand nægter sig skyldige.

Inden for de seneste år har flere fodboldstjerner oplevet at få ubudne gæster. Enten når de var vækt i forbindelse med fodboldkampe. Det er i udbredt sket i Spanien, men også italienske fodboldspillere er blevet udsat for røverierne.