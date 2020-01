Klokken lidt over 10.00 mandag skete det. Christian Eriksen satte sine fødder på italiensk jord, og fra da startede en stor jagt på en fynbo i den store millionby.

Fans og medier var overalt, hvor Christian Eriksen ville være. Danskerens skifte fra Tottenham til Inter var bare ikke ét, man skulle misse.

Det blev til tider så kaotisk, at bevæbnede betjente måtte træde til og smide ivrige fans væk. Efter en overvældende modtagelse i lufthavnen gik turen til hospitalet Humanitas Research, hvor Christian Eriksen skulle gennemgå sit lægetjek for klubben. Her gik nogle af fansene så langt for at få et glimt af danskeren, at de bevægede sig ind på hospitalsgangene, og det blev for meget for politifolkene.

Og kom bag på Inter som klub.

Christian Eriksen tog et selfie med de mange fremmødte. Foto: MATTEO BAZZI Vis mere Christian Eriksen tog et selfie med de mange fremmødte. Foto: MATTEO BAZZI

Storklubben er vant til at hente store spillere, og i den seneste uges tid er profiler som Ashley Young og Victor Moses kommet til uden den store furore, men da Eriksen skulle igennem nøjagtig samme procedure, skabte det så meget polemik, at Inter så sig nødsaget til at foretage drastiske manøvrer.

Over for B.T.s udsendte gjorde klubbens repræsentanter det ellers klart, at man godt kunne få ham at se på vej ud af såvel hospitalet som på vej ind til næste stop ved Serie As kontor Palazzo Coni, hvor endnu en kontrol af danskerens krop blev foretaget.

Men trykket blev så voldsomt, at den blå Volvo, der transporterede Eriksen og kæresten Sabrina rundt, blev sendt til andre indgange for at forvirre folkemængden på 150 ivrige personer.

Hans nye klub og de tætsiddende betjente gjorde, hvad de kunne for at beskytte ham fra de hungrende fans og reportere, men der var meget lidt at gøre for at skjule ham til trods for et godt forsøg. Medierne og fansene vidste hele tiden, hvor han befandt sig.

Mange fans dukkede op for at få et glimt af Christian Eriksen. Vis mere Mange fans dukkede op for at få et glimt af Christian Eriksen.

Og fire timers tid efter ankomsten til Milano var det værste overstået, og så kunne den danske superstjerne lige så godt få hilst på de mange ventende mennesker.

Fra vinduet på første sal hos Serie As kontrolcenter fik han begejstret fansene endnu mere, da han vinkede ud til den ventende skare og smed to tommelfingre op i vejret til dem. Fansene svarede tilbage med massiv tiljubel og sang hans navn igen og igen.

Eriksen, der hele dagen virkede meget afslappet, labbede det i sig og måtte forevige det store øjeblik med en selfie, inden han blev kørt ud til sit hotel og højst sandsynligt en sen frokost. Men det var ikke slut. Næste punkt var det afgørende, før den store handel kunne realiseres. Underskriften.

Den skulle sættes på Inters spritnye hovedsæde i midten af byen, og igen, igen var det et tilløbsstykke for italienerne - og de to danske journalister.

Sebastiano Baggi stod ude foran i mange timer. Vis mere Sebastiano Baggi stod ude foran i mange timer.

En fan, Sebastiano Baggi, var allerede ankommet kort efter frokost og stod i mange timer og ventede på Christian Eriksen.

»Det er en drøm for mig at få så stor en spiller som Eriksen til min klub, så selv om jeg bor meget langt væk, ville jeg ikke undgå at være her. At Christian Eriksen vælger Inter frem for klubber som Barcelona og Real Madrid giver ham allerede en speciel plads i mit hjerte,« siger Sebastiano Baggi, der sammen med de andre Inter-fans var så opstemte, at klubbens receptionister til sidst måtte låse hovedindgangen af, så man kun kunne komme ud af bygningen og skulle godkendes for at komme ind.

Og i sidste ende fik de ham ikke at se endnu en gang. Som Inter havde proklameret, ville de få ham ind og ud af hovedkontoret ugeneret. Den bed fans og medier bare ikke på, og de gav det endnu et forsøg, selv om det var forgæves.

En superstjerne er ankommet til Milano. Han er dansk og hedder Christian.