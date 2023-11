Et palæ på 375 kvadratmeter og en grund på mere end 6.500 kvadratmeter.

Det er, hvad landsholdsspilleren Pierre-Emile Højbjerg og hustruen Josephine Siw har erhvervet sig.

Parret har betalt kassen for et palæ i nordsjællandske Rungsted, som er bygget i 1915.

Sådan skriver Se og Hør.

Boligen var prissat til 19.995.000 kroner, men det lykkedes faktisk fodboldspilleren at få en klækkelig rabat.

Parret endte med at betale 18,9 millioner for ejendommen, som ligger meget tæt på Rungsted Golfklub og et stenkast fra Øresund.

I alt er der 250 kvadratmeter bolig fordelt på to plan med hele otte værelser og tre toiletter. Der er også en dertilhørende kælder på 125 kvadratmeter.

Den 28-årige Tottenham-spiller kan glæde sig over, at han og familien – der ud over Josephine Siw består af de to børn Theo og Rosa – allerede overtaget boligen lige om lidt.

Det sker nemlig allerede 28. november.