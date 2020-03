»Jeg havde egentlig besluttet mig for nogle ting.«

Selvom det er bag et par sorte solbriller, at ordene falder, så gemmer Nicklas Bendtner sig ikke. Den danske fodboldspiller er afslappet og glad, selvom han de seneste måneder har stået uden en kontrakt.

Og nu afslører den 32-årige angriber, at han for ganske nylig faktisk havde besluttet sig for, hvad fremtiden skulle byde på, efter det ikke blev til en forlængelse i FC København.

»Jeg havde besluttet mig for et eventyr, lad mig sige det på den måde. Men som kom virussen og satte alt på hold,« fortæller Bendtner til B.T. uden at ville afsløre, hvilken udenlandsk klub der tales om.

Foto: Kasper Løjtved/Byrd

»Så jeg er egentlig det samme sted, som da jeg stoppede i FCK. Jeg ser, hvad der sker, og det er ikke, fordi jeg har travlt med at skulle finde en klub - slet ikke. Hvis det ikke er rigtigt, er det ikke noget, jeg vil. Så har jeg intet problem med at sige, at det var, hvad det var. Jeg har været stolt af min karriere.«

Ordene om at trække stikket for en karriere, der blandt andet har bragt ham til Arsenal, Juventus og Wolfsburg, ser ikke ud til at skræmme Nicklas Bendtner.

Og med de ord og den sikkerhed i stemmen melder spørgsmålet sig, om det virkelig er ved at være slut på den karriere, der har budt på 30 mål i den rød-hvide landsholdstrøje og gjort ham til en af Danmarks mest kendte personligheder.

Nicklas Bendtner ved det faktisk ikke. Hvad han til gengæld ved, er, at han i dag prioriterer noget andet, end han gjorde for bare fem år siden.

Nu har Philine og jeg ligesom valgt, at det skal være os. Vi har sammen en masse drømme for, hvad vi vil, og vi vil gerne starte en familie. Nicklas Bendtner

»Når du kigger på det store billede, så har jeg også min søn på en normal ordning, der hedder 10-4 eller 9-5. Det ville også være hårdt at skulle rive op i det,« fortæller han og fortsætter:

»Nu har Philine og jeg ligesom valgt, at det skal være os. Vi har sammen en masse drømme for, hvad vi vil, og vi vil gerne starte en familie. At skulle rive op i alle de ting for at tage en selvisk beslutning... Så tror jeg måske bare, at jeg har nået en alder, hvor jeg godt kan se tingene i et lidt større perspektiv.«

Han kigger over på sin kæreste og trofaste støtte, Philine Roepstorff. Sidste år havde de begge en lille hemmelighed, der betød, at de kunne begynde at planlægge noget af fremtiden i ro og mag.

»Længe før I vidste det, var vi jo godt klar over, at jeg ikke skulle forlænge med FC København. Så det er også derfor, at det gav os mulighed for at dedikere os lidt til nogle andre ting,« fortæller Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner sammen med sin 27-årige kæreste Philine Roepstorff Foto: Kasper Løjtved/Byrd

En af de 'andre ting' er at lade et kamerahold følge deres liv helt tæt på.

Torsdag kan man på Dplay således se premieren på serien 'Bendtner & Philine', hvor man følger det celebre kærestepars liv helt tilbage fra den danske fodboldstjernes første tid i FC København.

Og selvom beslutningen om at trække stikket fra livet som professionel fodboldspiller måske ikke ligger så langt ude i fremtiden for Nicklas Bendtner, så skal man ikke forvente, at han nu begynder at dedikere sig til et liv langt væk fra fodbolden.

Den giver han ikke slip på foreløbigt.

»Om det er som træner, agent, på tv, eller hvad det er, så kommer fodbold altid til at være en del af mit liv. Det er jeg sikker på.«