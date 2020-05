Italiens sundhedsmyndigheder har endnu ikke sagt god for klubbernes forslag til at forhindre smittespredning.

Det er fortsat uvist, om den italienske Serie A-sæson, som har været suspenderet siden første halvdel af marts, bliver genoptaget.

På et møde torsdag med repræsentanter for Italiens Fodboldforbund og regeringens videnskabelige komité blev retningslinjerne for smittekontrol af spillerne og andre omkring holdene drøftet.

Men den medicinske protokol, som klubberne har foreslået for at kunne færdigspille de resterende kampe, skal granskes yderligere af myndighederne.

Sportsminister Vincenzo Spadafora sagde efter mødet, at han er "forhåbningsfuld" med hensyn til, at holdtræning kan blive tilladt igen fra den 18. maj, men kun såfremt sundhedsministeriet siger god for protokollen.

- Jeg håber, at problemerne er blevet løst, og at klubberne den 18. maj kan genoptage holdtræning. Ikke kun for fodbold, men også for alle andre sportsgrene, siger Vincenzo Spadafora.

Medier i Italien, deriblandt Gazzetta dello Sport, skriver, at to tvivlsspørgsmål udestår.

Det ene drejer sig om at kunne foretage det nødvendige antal test for coronasmitte, uden at det tager ressourcer væk fra sundhedsvæsnet og svækker dets kapacitet til at teste folk.

Desuden skal det afklares, hvordan klubberne skal forholde sig til en spiller, hvis personen testes positiv.

Mens nogle eksperter mener, at hele holdet i sådan et tilfælde skal sættes i karantæne, så anbefaler andre, at det er tilstrækkeligt kun at isolere den smittede person, og derefter foretage en ny test af resten af holdet.

Klubberne begyndte at teste deres spillere og personerne omkring holdene i denne uge, så spillerne kan få lov til at træne for sig selv på anlæggene.

De seneste dage er otte Serie A-spillere blevet testet positive. Fire fra Sampdoria, tre fra Sampdoria og en fra Torino.

/ritzau/Reuters