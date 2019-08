Lederen af de mest berygtede fans i fodboldklubben Lazio, Fabrizio Piscitelli, er død, efter at han onsdag blev skudt i en park i Rom.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som citerer flere italienske medier, som refererer politikilder.

Fabrizio Piscitelli, der også var kendt som "Diabolik", blev skudt i venstre side af hovedet i forbindelse med et bagholdsangreb.

Angrebet foregik i fuldt dagslys i en park tæt ved filmstudiet Cinecitta i Rom.

AFP skriver, at Piscitelli på det seneste har været involveret i en sag om handel med narkotika, og ifølge italienske medier skulle drabet være relateret til den sag.

Lazio, der spiller i Serie A, er kendt for sine højreorienterede fans, som flere gange har skabt stor opstand og været sat i forbindelse med racisme.

For et år siden forsøgte Lazios Ultrafans at gøre en del af hjemmebanen, som er Stadio Olimpico, til en kvindefri zone.

I forbindelse med et opgør mod Napoli blev Curva Nord-tribunen på stadionet beskrevet som hellig grund, som kvinder skulle holde sig væk fra.

I forbindelse med lokalopgør mod AS Roma har der ofte været problemer, og i 2017 påklistrede Lazios fans egen hjemmebane i et lokalopgør med klistermærker med et motiv af holocaustofferet Anne Frank i en Roma-trøje.

Det blev en meget omtalt sag, som fik fodboldklubben til at meddele, at man årligt ville sende 200 fans til koncentrationslejren Auschwitz i Polen for at få en større forståelse af, hvad jøder blev udsat for under Anden Verdenskrig.

Lazio har danske Riza Durmisi i truppen, og klubben hentede denne sommer forsvarsspilleren Denis Vavro i FC København.

/ritzau/