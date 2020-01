Brasiliens bedste bagdel har gjort det igen.

Den 29-årige Suzy Cortez, der både har vundet prisen som indehaver af Brasiliens bedste bagdel og i 2019 vandt Miss BumBum World – altså verdens bedste bagdel – erklærer igen sin kærlighed til Lionel Messi.

Denne gang bliver det på permanent vis.

Suzy Cortez har for nylig afsløret, at hun har fået tatoveret Lionel Messis ansigt på kroppen. Og på sin Instagram-profil viser hun talje-tatoveringen frem for sine 2,1 millioner følgere. Du kan se videoen i bunden af artiklen.

I videoen kan man faktisk også se, at hun har den argentinske troldmands navn tatoveret med nummer 10 og FC Barcelonas logo ved siden af. Den tatovering sidder lige over hendes prisvindende bagdel.

Det er langtfra første gang, at Suzy Cortez trækker overskrifter i sportens verden.

I 2016 annoncerede Lionel Messi, at han ville stoppe på det argentinske landshold.

Den beslutningen valgte han at ændre, men inden da havde den argentinske befolkning, højtstående politikere og Suzy Cortez kæmpet hårdt for at overtale Lionel Messi til at blive.

Suzy Cortez' metode var billeder af sig selv i letpåklædt udgave.

Den type billeder har hun tidligere sendt privat til Lionel Messi, der endte med at blokere hende. Senere lavede hun så samme nummer med spanske Gerard Pique.

I 2017 valgte hun desuden at reklamere for Confederations Cup på sin egen Instagram-profil.

Det gjorde hun, på trods af at hverken hjemlandet, Brasilien, eller Messis Argentina var med i den turnering.