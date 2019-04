Karim Benzema vente 0-1 til en 2-1-sejr med to mål, da Real Madrid hjemme slog Eibar i Primera Division.

Karim Benzema var i fokus, da Real Madrid fik hevet en smal 2-1-sejr i land lørdag over Eibar i Primera Division.

Real var bagud 0-1 efter første halvleg, og efter at have fået underkendt to scoringer, udlignede Benzema på et hovedstød efter pausen, inden den franske angriber også leverede sejrsmålet på et hovedstød ni minutter før tid.

Dermed halede Real lidt ind på lokalrivalerne Atlético Madrid, der senere lørdag møder topholdet FC Barcelona.

Inden den kamp har Real på tredjepladsen 60 point og er to point efter Atlético.

Fokus i Real Madrid er i høj grad på næste sæson, og hvordan truppen bliver sammensat, da Real har udspillet sin rolle i kampen om mesterskabet og både er ude af Champions League og Copa del Rey.

Træner Zinedine Zidane eksperimenterer en del i øjeblikket, og mod Eibar stillede han med et forsvar, der bestod af Alvaro Odriozola, Nacho Fernández, Raphaël Varane og Sergio Reguilon foran keeper Keylor Navas.

Toni Kroos, Casemiro og Lucas Vázquez sad på bænken, og unge Federico Valverde fik muligheden på midtbanen.

Første halvleg bød ikke på scoringer, før Eibar pludselig slog til efter 39 minutter med et flot mål.

Gæsterne kombinerede, og Gonzalo Escalante serverede i feltet bolden med en genial frispilning til Marc Cardona.

Reals forsvar var helt udspillet, og Cardona løftede bolden over Navas og i mål til 1-0.

Karim Benzema fik en scoring annulleret for offside efter ni minutter, og minsandten om det ikke skete igen efter 55 minutter, da videohjælp fastslog, at der var offside, inden Benzema scorede.

Tredje gang blev så lykkens gang for Benzema, som efter en time headede Real på 1-1 efter indlæg fra Marco Asensio.

Lucas Vázquez og Toni Kroos erstattede Luka Modric og Gareth Bale med lidt under et kvarter igen, og det var netop Kroos, der stod for oplægget, da Benzema headede Real foran efter 81 minutter.

I overtiden ramte Benzema træværket, og dermed fik han ikke leveret et hattrick.

/ritzau/