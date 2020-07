Op til fem års fængsel. Det er den straf, Real Madrid-stjernen Karim Benzema kan se frem til, hvis domstolen i Versailles vurderer, at hans efterhånden gamle sag skal i retten, og han taber den.

Det var i 2015, at franskmanden, der dengang var landsholdsspiller, kom i søgelyset for at være mellemmand i en sag om landsholdskammeraten Mathieu Valbuena.

En ven af Benzema var kommet i besiddelse af en særdeles personlig sexvideo med Valbuena, og Benzema forsøgte angiveligt at afpresse ham for penge, hvis videoen ikke skulle lækkes.

Benzema har indrømmet, at han har henvendt sig til Valbuena for at gøre ham opmærksom på, at videoen florerer og er i hans barndomsvens besiddelse, men han afviser, at han har nævnt noget om penge.

Benzema og Valbuena har haft et meget bedre forhold end det, der er nu. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Benzema og Valbuena har haft et meget bedre forhold end det, der er nu. Foto: FRANCK FIFE

Real Madrid-spilleren ser altså mest af alt på det hele, som om han agerede en god kammerat.

Sjovt nok har Valbuena en helt anden opfattelse af tingene, og først fik han fortalt det franske fodboldforbund om det hele, så Benzema har været bandlyst fra landsholdsfodbold frem til sagens afslutning, og nu vi nået dertil, at anklageren ifølge rcmsport vil have Benzema tiltalt.

Valbuena har tidligere fortalt, at Benzema kun indirekte har involveret penge i deres samtale.

»Han var ikke aggressiv, og han talte ikke direkte om penge, men når du insisterer på, at jeg skal møde denne person. Hmmm,« har Valbuena tidligere sagt til Le Monde, hvor han uddybede sit syn på sagen.

»Personligt har jeg aldrig kendt nogen, som var villig til at ødelægge en video gratis, bare fordi de elsker mig! Jeg er ikke idiot.«

»Indirekte sagde han, at jeg skulle betale,« forklarede Valbuena, der også fortalte, at Benzema havde rådet ham til at møde hans ven, fordi han havde at gøre med 'store banditter'.

Den hoppede Valbuena tydeligvis ikke på.