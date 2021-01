Den franske angriber scorede to mål i Real Madrids 4-1-sejr over Alaves. Han tror, at målene kan løfte holdet.

Real Madrid-angriber Karim Benzema er glad for, at holdet lørdag kom tilbage på sporet med en 4-1-sejr ude over Alaves.

Det siger franskmanden efter kampen i den spanske La Liga.

- Det her var en god præstation, der vil løfte vores selvtillid, siger han om sejren, som var den bare anden for holdet i de seneste seks kampe i alle turneringer.

Særligt den seneste uge har været hård ved de sejrsvante Real Madrid-spillere, efter at klubben onsdag led et ydmygende nederlag til Alcoyana fra den tredjebedste række i den spanske pokalturnering Copa de Rey.

Benzema hæfter sig især ved, at sejrens størrelse mod Alaves kan løfte holdet før de kommende kampe.

- Vi gør altid vores bedste, men det kan nogle gange være svært, når hold forsvarer dybt. Men i dag (lørdag, red.) fortsatte målene med at flyde, og det er godt for alle. Især efter den uge vi har haft, siger han.

Real Madrid ligger efter lørdagens opgør på andenpladsen i La Liga - fire point efter lokalrivalerne fra Atlético Madrid, der samtidig har spillet to kampe mindre end Real.

/ritzau/