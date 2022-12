Lyt til artiklen

Dramaet om Karim Benzemas VM i Qatar vil ingen ende tage.

Den franske stjerne blev skadet forud for slutrunden og tog hjem, inden Frankrig kunne spille sig i finalen. Men var det hele sandheden?

Ikke hvis du spørger Benzemas kontroversielle agent, Karim Djaziri.

Han bringer brænde til det bål, der påstår, at landstræner Didier Deschamps sagtens kunne have gjort brug af Benzema undervejs. På Twitter stikker han i tydelig retning af landstræneren.

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

'Jeg sætter det her frem, og inden jeg gjorde det, har jeg konsulteret tre specialister, der bekræfter diagnosen, at Benzema kunne have været kampklar fra ottendedelsfinalen - i det mindste klar til bænken! Hvorfor bad du ham om at forlade lejren så hurtigt?,' skriver agenten.

Det er tidligere blevet beskrevet, hvordan flere af de franske landsholdsspillere ikke var begejstret for Benzemas påvirkning af landsholdet.

Især Antoine Griezmann følte sig forbigået, fordi Benzema i langt højere grad blev vist frem på det franske forbunds sociale medier.

Benzema afviste også at tage til VM-finalen i Doha, efter han blev personligt inviteret af den franske præsident Emmanuel Macron.

Her gik han glip af et brag af en VM-finale, der endte 3-3 efter forlænget spilletid.

Som bekendt blev det Argentina, der træk det længste strå i straffesparkskonkurrencen.

Benzema offentliggjorde efter finalen, at han var færdig på landsholdet.