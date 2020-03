Rafael Benitez nåede kun et halvt år i Real Madrid, inden han fik sparket.

Spanieren, der i dag er træner i kinesiske Dalian Professional, fik kun kort tid til at bevise sit værd i kongeklubben, men på trods af den korte periode opstod der flere historier, som skabte kaos og postyr omkring træneren.

Den ene af dem omhandlede superstjernen Cristiano Ronaldo, som han angiveligt skulle have forsøgt at 'lære', hvordan man tager frispark.

»Det er løgn. Det gjorde jeg på intet tidspunkt. Det eneste tidspunkt, hvor vi diskuterede frispark, var i Australien. Jeg fortalte ham, at vi havde analyseret, hvordan han sparkede i United. På intet tidspunkt fortalte jeg ham, hvordan han skulle tage dem,« siger Rafael Benitez i et interview med det spanske medie Marca.

Cristiano Ronaldo (tv.) under en træning med Rafael Benitez i 2015. Foto: JUAN CARLOS HIDALGO Vis mere Cristiano Ronaldo (tv.) under en træning med Rafael Benitez i 2015. Foto: JUAN CARLOS HIDALGO

Portugiseren var allerede en superstjerne på det tidspunkt og en giftig målscorer, og derfor virkede det malplaceret, at den dengang 55-årige træner skulle forklare, hvordan et frispark skulle tages.

Men Ronaldo var ikke den eneste af holdets stjerner, som han angiveligt forsøgte at rette spidsfærdighederne på.

En anden af dem var kroatiske Luka Modric.

»Nej, jeg fortalte ikke Luka, at han skulle stoppe med at aflevere bolden med ydersiden (...) Jeg fortalte ham bare, at han skulle bruge indersiden, når der kunne laves en simpel indersideaflevering, fordi det er nemmere for hans medspillere (...) Det er nemt at sprede løgne,« siger Benitez.

Det er nu godt fire år siden, at den spanske træner blev fyret i Real Madrid.

På trods af, at mange år er gået, føler han ikke, at han har fået lov til at tale ud efter tiden i den spanske hovedstad.

Alligevel er det fortsat noget, der holder ham tilbage, selvom man kan spore en flig af irritation i hans udtalelser.

»De (Real Madrid-klubben, red.) lod mig arbejde i seks måneder, men så, af en eller anden grund, var vi (han og hans stab, red.) ikke interessante for dem længere. Jeg vil ikke sige mere,« forklarer Benitez.