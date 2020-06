En angrebet spillerbus og to spillere på hospitalet.

Det lyder umiddelbart som enhver klubs mareridt, og for den portugisiske klub Benfica blev det torsdag til virkelighed. Men nu har de to spillere begge givet lyd fra sig på de sociale medier.

Tyske Julian Weigl og serbiske Andrija Zivkovic var de to spillere, som blev ramt af glasskår fra spillerbussens smadrede ruder, da sten torsdag begyndte at hagle ned over bussen.

På Instagram fortæller de to spillere dog nu, at de efter omstændighederne har det godt.

Et hul i bussens rude efter stenkastet. Foto: Twitter Vis mere Et hul i bussens rude efter stenkastet. Foto: Twitter

»Hej allesammen. Jeg vil bare lade jer vide, at jeg er ok. Vi var meget heldige! Vi begår alle sammen fejl, men det var over stregen! At kaste med sten mod en bus uden at bekymre sig, hvorvidt nogen bliver skadet?« skriver Julian Weigl i sit opslag og tilføjer:

»Jeg ved, at det ikke er sådan, de rigtige Benfica-fans er!«

Den 24-årige tyske midtbanespiller fortsætter derefter sit opslag med at fortælle, at 'de seneste uger og dage burde have vist, at det er bedre at stå sammen end at kaste med sten mod hinanden'.

Også det andet offer for torsdagens angreb har givet lyd fra sig på Instagram.

»Vi vil gerne fortælle, at vi begge har det godt. Desværre kan vi ikke retfærdiggøre denne opførsel. Ikke desto mindre vil vi forsikre jer, at vi fortsat vil kæmpe for SL Benfica, og vi vil fortsætte med at give alt,« skriver Andrija Zivkovic.

De to spillere blev skadet efter torsdagens kamp mod Tondela, Benficas første ligakamp siden begyndelsen af marts.

Kampen endte uafgjort 0-0, hvilket gav Benfica et enkelt point, som bragte dem op på 60 point, i øvrigt samme antal point som de nærmeste konkurrenter FC Porto.

En bedre målscore til Benfica giver dem dog den aktuelle førsteplads efter 25 runder.