Det kan næppe komme bag på nogen, at Nicklas Bendtner har levet et heftigt og glamourøst liv uden for fodboldbanen.

Men det kommer nok bag på de fleste, hvor hvor meget fart der i virkeligheden har været på Bendtners festgen.

I sin nye selvbiografi 'Begge sider' løfter Bendtner sløret for et natteliv, hvor han har gnubbet albuer med Hollywood-jetsettere og endda kongelige.

Eksempelvis møder og taler han i sin tid i London jævnligt med den engelske prins Harry, når de begge befinder sig på det fashionable og meget eksklusive diskotek Boujis.

»Prins Harry, som er Arsenal-fan, er der tit. Og når han er der, kommer han hen og snakker. Selvom Harry må have haft en virkelig svær opvækst, er han intet af det, som sladderpressen gør ham til. Han taler pænt til alle. Altid venlig, altid nede på jorden,« skriver Bendtner i bogen.

En anden London-natklub, hvor Bendtner i Arsenal-tiden havde sin gang, var invitationsklubben The Box Soho, hvor der i den grad lægges op til, at de seksuelle lyster skal have frit spil.

»Jeg er den eneste fodboldspiller, der inviteres til åbningen, og de næste måneder hænger jeg ud med Londons A-liste. Jude Law, Kate Moss og alle mulige popstjerner,« afslører Nicklas Bendtner i bogen.

Derudover fortæller Bendtner også, hvordan han fester med den verdensberømte designer Alexander McQueen - der i 2010 begik selvmord - på The Shadow Lounge i London.

Og da Nicklas Bendtner og en håndfuld andre fodboldstjerner holder sommerferie i et lejet palæ i Hollywood, fester danskeren pludselig med film -og musikstjerner som Zac Efron, Jake Gyllenhaal og Rita Ora.

I 'Begge sider' afslører Bendtner også, hvordan han brænder millioner af kroner af på kasinoer og karrieren igennem har væltet sig i hurtige damer, der var tiltrukket af Bendtners livsstil.

