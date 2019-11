Jobbet som Nicklas Bendtners rådgiver kan være en svær post at besidde.

Det kan den danske fodboldspillers tidligere rådgiver, Jesper Lynghus, skrive under på.

»Man skal ikke have en rådgiver, når man ikke hører efter de råd, der bliver givet, og det gjorde han jo helt åbentlyst ikke,« fortæller Jesper Lynghus til B.T. Sport.

Han var i et par år ansat som strategisk rådgiver for den skandaleramte Nicklas Bendtner, og det var ikke altid lige let, forklarer han:

Jesper Lynghus var rådgiver for Nicklas Bendtner fra 2011 til 2013.

»Jeg blev i realiteten aldrig andet end oprydder for ham.«

Fra 2011 til 2013 kunne Jesper Lynghus som rådgiver blot se til, mens angriberens eskapader foldede sig ud én efter én.

Han oplevede hærværkssagen med sidespejlene i Newcastle i 2011, underbukse-gaten ved EM i 2012 samt spritkørslen ved Gammel Strand i 2013.

I Bendtners nye selvbiografi 'Begge sider', der er skrevet af Rune Skyum-Nielsen, bliver mange af de gamle episoder igen vakt til live.

Jesper Lynghus har da også allerede læst bogen

»Bogen har givet mig flere gedigne overraskelser, og jeg har eksempelvis ærlig talt svært ved at finde ord for, hvor snotdum hele sagen med underbukserne var,« forklarer Jesper Lynghus.

I starten gik samarbejdet med Nicklas Bendtner egentlig fint.

Men det varede ikke længe. Så skulle der ske noget.

Nicklas Bendtner og Jesper Lynghus i forbindelse med retssagen efter fodboldspillerens spritkørsel ved Gammel Strand i 2013.

»Det var kun, lige indtil han begyndte at kede sig, som han selv formulerer det flere steder i bogen,« siger Jesper Lynghus.

Han har været rådgiver i over 30 år, og selv om den offentlige interesse for Bendtner var større end normalt, så forsøgte han at gå professionelt til værks, som om det var en hvilken som helst anden opgave.

Han var dog til sidst nødt til at sige stop.

»Gammel Strand-episoden var tredje gang, han ikke lyttede til mit råd. Som rådgiver har man jo ikke andet at handle med end at gå, og det gjorde jeg så. Man skal kunne forlange fornuft fra et voksent menneske,« siger Jesper Lynghus:

»Vi forsøgte at løse opgaverne sammen, men til sidst gav det bare ikke mening mere. I dag er vi gode venner, og jeg kan stadig godt lide Nicklas og hans familie.«

Rådgiveren tror ikke, bogen kommer til at gavne 31-årige Nicklas Bendtner.

»Jeg blev ked af det og forstemt, da jeg læste bogen. For den handler jo i bund og grund om én stor nedtur, og det er aldrig rart at være vidne til,« siger han.

'Begge sider' udkom i tirsdags.