Med mindre landsretten omstøder byrettens dom, skal fodboldspilleren Nicklas Bendtner 50 dage i fængsel efter han tidligere på efteråret knockoutede en taxichauffør i det københavnske natteliv.

»Egentlig har jeg ikke nogen kommentar til sagen,« siger den tidligere håndboldlandsholdsspiller Jens Erik Roepstorff, der er far til Nicklas Bendtners kæreste Philine.

Ikke desto mindre vælger Jens Erik Roepstorff overfor B.T. at kommentere den.

»Jeg synes dommen er hård. For mig er det overraskende, at byretten bygger den på vurderinger i stedet for fakta. I løbet af dagen har jeg fulgt liveopdateringen fra byretten på bt.dk, og her kan jeg læse mig frem til, at der ikke er nogen, der har set, at Nicklas skulle have sparket taxichaufføren,« siger Jens Erik Roepstorff.

Han gik tidligere i i efteråret ind i sagen, da han på Facebook lagde denne besked ud:

Nicklas Bendtners svigerfar, håndboldlegenden Jens Erik Roepstorff, forsvarer nu også fodboldspilleren i sagen om vold mod en taxachauffør. Vis mere Nicklas Bendtners svigerfar, håndboldlegenden Jens Erik Roepstorff, forsvarer nu også fodboldspilleren i sagen om vold mod en taxachauffør.

Det skete på baggrund af det, som hans datter, Philine Roepstorff, tidligere havde skrevet i et opslag på Twitter:

Vis dette opslag på Instagram Hej alle. Selv om det egentlig ikke var planen så har jeg brug for lige at forklare nogle ting omkring det der skete natten til søndag…. Aviserne skriver at taxachaufføren blev overfaldet af Nicklas, men det var ikke ligefrem det der skete. Klokken lidt over to ville Nicklas hjem og sove, mens jeg gerne ville blive lidt længere så det diskuterede vi stadig da vi satte os ind i en taxa ved Kongens nytorv. Det skulle være en helt kort tur over til Nicklas, men alligevel kørte chaufføren os to gange i en anden retning end vi bad om. Taxametret viste lidt over 50 kroner da vi i utilfredshed står af ved Nationalbanken og nægter at køre videre med chaufføren. Det får ham til at gå amok. Han laver en U vending og speeder efter os og råber ting som luder og bitch og kælling. Til sidst kører han ind foran os og springer ud af bilen og kaster en flaske imod mig. Den rammer ikke, men det er tæt på. Derefter farer han frem mod os og min mand slår ham en gang og rammer åbenbart meget uheldigt. Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas der overfaldt nogen. Han blev forfulgt og forsvarede sig selv og mig. Hvor mange ville ikke have gjort det samme for sin kæreste? De kan sige og skrive hvad de vil - men at beskytte den man elsker når man føler sig truet er ikke forkert i mine øjne. Det var en situation mellem et kærestepar og en taxa chauffør - det har ikke været drengestreger eller dumheder - det har været selvforsvar og jeg tror alle andre havde reageret på samme måde. Et opslag delt af P H I L I N E P I (@philineroepstorff) den 10. Sep, 2018 kl. 8.14 PDT

»Jeg er glad for, at Philines forklaring holder vand. I byretten blev det slået fast, at det foregik nøjagtigt, som hun har beskrevet. Det eneste der er tvivl om er, hvorvidt taxichaufføren i situationen var truende og om Nicklas derefter handlede i selvforsvar. Philine har oplevet det som om taxichaufføren var truende, men hun er i princippet retslig uvildig. Som jeg hører det, er de forklaringer Nicklas og Philine har givet 100 procent i overensstemmelse med det, videoerne viser. Det store og altafgørende spørgsmål er, om Nicklas har sparket eller ej, og det svar giver videoerne ikke,« siger Jens Erik Roepstorff.

Efter domsafsigelsen har han talt med sin datter.

»Hun og Nicklas er overraskede, men de vidste godt, at det kunne blive svært. Nu flyver de tilbage til Norge, fordi Nicklas har et job (i fodboldklubben Rosenborg, red.), der skal passes,« siger Jens Erik Roepstorff, der ikke har tænkt sig at ytre sig om sagen endnu engang på Facebook.

»Det kommer ikke til at ske. Jeg fastholder min holdning om, at jeg egentlig ikke har noget at sige til sagen før landsretten har talt. Hvis byrettens dom bliver stadfæstet i landsretten, må Nicklas tage sin straf som en mand. Men man har jo tidligere set domme bliver ændret efter de er blevet anket. Det kan ske igen. Nu må vi se,« lyder Jens Erik Roepstorffs slutreplik.