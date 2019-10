En taxa, der blev pisket med et bælte, spritkørsel og senest en dom for vold.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner har haft sin del af skandaler i det københavnske natteliv. Med skiftet til FC København er den danske angriber nu tilbage i byen, han holder så meget af, men han er også tilbage i den by, der på mange måder er hans kryptonit.

Alligevel er det ikke noget, der bekymrer Bendtner det mindste. Der er nemlig sket noget, siden han i starten af september skiftede Trondheim ud med København. Det fortæller han i et interview med B.T.

»Da jeg spillede i udlandet, elskede jeg at komme hjem til København. Jeg skulle nå det hele på den halve tid, fordi jeg ikke så mine venner og min familie så ofte. Nu hvor jeg har boet her i en måned, har jeg set én ven én gang, hvor der så kom flere hen ad aftenen til noget Champions League-bold, og så har jeg været ude at spise én gang på min gode vens restaurant. Ellers har jeg ikke lavet andet end at være derhjemme,« fortæller Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner bruger ikke længere København på samme måde, som han gjorde engang. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det er meget sjovt, hvordan det skifter, når du lige pludselig har tingene tæt på og ikke har så travlt, fordi det altid ligger lige for.«

Én måned har den 31-årige danske angriber med fortid i klubber som Arsenal, Juventus og Rosenborg nu haft base inde i hjertet af København.

Den by i hele verden, hvor flest mennesker har en holdning til fodboldspilleren og i særdeleshed personen Nicklas Bendtner.

Men selvom meget af snakken om FCK-stjernen ofte handler om alt det, der er sket uden for banen, så er det et fokuseret og seriøst blik, B.T. møder i et baglokale på FCK's træningsanlæg på Frederiksberg. For ham er det ikke de tidligere sager eller de mange meninger, der fylder.

Jeg har besluttet mig for ikke at rejse eller gøre noget andet og i stedet være her og træne ekstra. Nicklas Bendtner

Faktisk er han så fokuseret på fodbolden, at alt andet bliver sorteret fra eller nedprioriteret.

»Det har været enormt vigtigt for mig at prioritere at komme hurtigst muligt i form for at kunne bidrage. Fordi jeg har skrevet en fire måneders kontrakt, så gør jeg også alt hvad jeg kan for at få den forlænget. Så fokus er bare fodbold, fodbold, fodbold.«

Koncentration er så stor, at Bendtner har valgt at inddrage alt, hvad der hedder fridage, selvom Superliga-klubberne inden længe går på landskampspause.

»Jeg har besluttet mig for ikke at rejse eller gøre noget andet og i stedet være her og træne ekstra på de fridage, der nu må blive, for hele tiden at være på toppen. Når pausen er overstået, så vil jeg være 100 procent, hvor jeg skal være i forhold til de andre,« fortæller han selvsikkert.

Foto: Anders Kjærbye

Det bliver også nødvendigt for en af Danmarks største fodboldstjerner, der altså indtil videre kun har kontrakt i FC København for resten af året.

Men selvom målet om en forlængelse skulle lykkes, så betyder det ikke, at Nicklas Bendtner kommer til at lette foden fra speederen. Han vil bruge de næste måneder på at fortsætte den sunde og gode rytme, han er kommet ind i, fortæller han.

»Jeg tror også, den indstilling kommer af, at jeg er blevet ældre, jeg er blevet mere erfaren, og at der er nogle prioriteringer i livet, som ligger helt fast.«

Næste opgave for Nicklas Bendtner og resten af FC København bliver søndagens derby, når de gæster Brøndby Stadion. Opgøret spilles klokken 14.00.