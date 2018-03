Tre måneder skal han vente. Med streg under vente. For det lyder på Nicklas Bendtner som om, at alt lige nu er ventetid, før Danmark åbner VM med kampen mod Peru.

Han venter på bedre norsk vejr, så han kan spille sig i VM-form. Han kunne have skiftet væk fra Rosenborg efter en flot første sæson. Men han venter. Men der er én ting, han bare ikke kan vente på: Rosenborg må ikke vente med at ramme deres topniveau lige så længe som i sidste sæson. »Der er VM slut jo,« som han siger.

Kampen om angrebspladserne til VM er hård. Hvordan er din fornemmelse af, om du kommer med?

»Vi har alle sammen været med til at bidrage til, at vi kom til slutrunden. Vi har alle sammen gjort hver vores ting, men i sidste ende er der kun en mand, der bestemmer, hvordan det bliver. Jeg føler, at hvis jeg bliver ved med at gøre de ting, jeg har gjort, berettiger det mig til at komme med. Ligesom de andre sikkert også føler på samme måde. At I spekulerer i det her og gerne vil snakke om det, er lidt underligt for mig,« siger Nicklas Bendtner.

Hvorfor egentlig? Er det ikke også interessant for dig at fornemme, hvor du står? Om du er første-, anden- eller tredjeangriber?

»Det finder du hurtigt ud af efter træningen. Inden vi mødes her, har de (landstrænerteamet, red) mere eller mindre planen klar. Det er ikke sådan, at du kan sige, at nu træner du helt vildt godt i to-tre dage, og så ændrer planen sig. Sådan fungerer det ikke. Inden vi mødes med landsholdet, lægger de en plan. Så kan det være, der er nogle spillere, hvor de tænker, at det er 50/50, om du vil prøve noget nyt eller køre med noget fast. Hvis der kommer skader, eller du pludselig underpræsterer meget i din klub, kan det være det, der giver noget udskiftning. Men det forventer jeg ikke fra nogen her, for jeg ved, hvor meget VM betyder for alle på det her landshold. Alle har kæmpet så hårdt for det, så jeg forventer ikke, at det bliver anderledes.«

»Jeg føler ikke, at vi har et angrebshierarki. Åge har valgt forskellige konstellationer - nogle gange ved at spille med to angribere og så holde Pione Sisto som den boldfaste kantspiller. Der er forskellige konstellationer, og jeg tror, vi kommer til at se nogle anderledes konstellationer frem mod VM, for jeg tror - uden at jeg ved det, at vi kommer til at spille på en lidt anderledes måde, end vi har gjort i kvalifikationen. Her skal du skabe nogle resultater, og du skal spille fodbold. Du har ikke en kamp i baghånden. Her har du tre kampe, og så er det vind eller forsvind.«

»Jeg siger bare, hvad jeg tror. Hvor meget har fungeret? I nogle kampe har det fungeret rigtig godt, andre gange har det været mindre godt. Forskellen var, at tingene gik mere vores vej til sidst. Vi ville det så meget, at de små ting, som man ikke kan forklare, gik ud til vores fordel. Vi scorede på vores chancer, og det fik tingene til at se fantastiske ud. I starten var vi mere uheldige. Der er bare det, jeg tror, der kommer til at ske.«

Hareide har fortalt, at du har fundet din plads i hierarkiet på landsholdet. Er den anderledes end før?

»Man kan sige, at det spillemæssigt er lidt anderledes, fordi jeg har været vant til at spille hver gang. Der er sket en masse, der har gjort, at det ikke har været tilfældet på det seneste. Det skal jeg til at bevise eller spille mig til igen. At jeg kan blive det faste valg igen. Men socialt er det lige nøjagtigt det samme, som det altid har været. Mange af de her drenge er jo mine gode venner, så selv da jeg ikke var med, har jeg talt sammen med dem rigtig meget. Så der har ikke været noget nyt i det. De kender også alle sammen mig og min holdning. Det eneste, der måske har været med til at gøre det lidt anderledes, er, at de har set, der er sket en stor ændring i Nicklas i forhold til, at de ikke har set mig i så mange år med landsholdet og på den måde, jeg er nu.«

Det er så den private Nicklas. Kan du sige mere om det?

»Nej, det interview, jeg lavede med Euroman, må gerne stå alene.«

Du har ikke lyst til at tale om de private ting?

»Nej.«

Der nåede at være rygter omkring dig i transfervinduet. Var der ting, du overvejede?

»Man kan altid lytte, men for mig var der ingen tvivl om, at jeg gerne ville blive i Rosenborg. Jeg så min seneste sæson som nok en af mine bedste, og jeg var meget stolt over de ting, jeg havde opnået med Rosenborg, med holdet og med mig selv. Så der skulle virkelig meget til, for at jeg ville ændre noget med et helt nyt sted og helt nye mennesker. Jeg ville ikke sætte de ting på spil frem mod VM, så det var en beslutning taget med henblik på VM også. Jeg følte, det var det rigtige for mig at blive.«

Er du en mand, der kunne finde på at tage til Kina på et tidspunkt?

»Man kan jo finde på at spille alle steder - så bestemt.«

Nicklas Bendtner er mere end almindeligt glad for at være i Rosenborg, men hvis han kunne ændre én ting, er der ingen tvivl om, at det skulle være opstarten. Og det har sidste års Eliteserie-topscorer da også forsøgt.

»Opstarten været for lang for min smag. Jeg ville gerne have, at man kørte ligesom i England med en måned. Og bang, så starter sæsonen. En måned og tre uger med mange træninger og venskabskampe bliver hurtigt lidt tungt. Der kan jeg bedre lide en kortere opstart. Jeg prøvede også at foreslå med så lang en opstart, at vi mødes og træner i to uger, får to ugers fri - og så tager vi den måned, hvor vi kører på. Men den lykkedes ikke helt.«

Lytter de til dig i forhold til sådan nogle ting?

»Ja, jeg tror ikke, at jeg kan ændre hele deres opstart, som de har holdt fast i så lang tid. Men man kan jo altid komme med muligheder. Det var fint nok. De har en måde, de gør tingene på.«

Havde du lidt længere ferie end de andre?

»Ja, tre dage. Ikke længere. Vi skulle mødes i Trondheim, og vi skulle spille de tre første dage på kunstgræs, som jeg ikke kan tåle at spille på. Jeg havde ikke haft sommerferie, så jeg havde trænet i 16 måneder i træk, da jeg kom direkte fra Nottingham. Så vi blev enige om, at der ikke var nogen grund til at træne de tre dage på kunstgræs og eventuelt starte med en skade, når man havde været ude så lang tid. Jeg kunne lige så godt møde op direkte til træningslejren. Derfor havde jeg tre dage ekstra.«

Rosenborg er kommet skidt fra start i Eliteserien, hvor de første to kampe kun har kastet et enkelt point af sig. Det er ikke meget for Norges mest vindende klub, og selv om Nicklas Bendtner er stensikker på, at Rosenborg vender det, kan han heller ikke leve med, at det bliver alt for sent, de kommer i gang med det.

»Jeg håber, at vi bliver bedre i starten af sæsonen, end vi var i sidste sæson, for jeg peakede absolut mest i slutningen af sæsonen, og der er VM slut jo. Jeg håber, at vi kan prøve at få noget bedre spil ind, og vi kan blive bedre til at bruge hinanden. Vi har kun 10-11 kampe endnu, inden VM starter, så jeg vil rigtig gerne have, at vi smelter sammen som hold hurtigere, end vi gjorde sidste år, hvor det tog os den første halve sæson.«