Nicklas Bendtner kæmper i FC København.

Kæmper for at overbevise cheftræner Ståle Solbakken til, at han fremover skal være en fast mand i startopstillingen.

Første skridt tog den 31-årig angriber onsdag eftermiddag, da han for første gang var med i startopstillingen for FC København.

Startpladsen i front var en realitet mod Hillerød Fodbold i 3. runde af landets pokalturnering, Sydbank Pokalen. Men hvad lærte vi så ud for Bendtners første kamp i startopstillingen? Lad os dykke ned i det.

1. Bendtner er bare populær - også uden for København

Det vidste vi nok allerede inden kampen. Vi skal nemlig bare et par dage tilbage, da Nicklas Bendtner fik lidt over 20 minutter mod FC Midtjylland i Parken. Her brød Parken nærmest ud i en ren Bendtner-jubel, da han gjorde sit indtog.

Men også på Nordsjælland er han en yderst populær herre. Massevis af hvide Nicklas Bendtner-trøjer er ikke svære at spotte, og hvis man bevægede sig lidt rundt på det lille, men intime stadion i Hillerød, kunne man også høre talrige fodboldfans tale i krogene, hvor navnet Nicklas Bendtner florerer.

Og mon ikke, at en horde at fodboldfans står i kø for en autograf til sig selv, og måske en ekstra til en ven, efter kampen.

2. Der skal stadig bankes noget rust af angriberen Bendtner

Bendtners præstation var egentlig godkendt. Sikker i sin boldbesiddelse og farlig for Hillerød-forsvaret. Men der mangler altså regulære mål fra FC Københavns 31-årige angriber.

Tre oplagte chancer i første halvleg og to mindre i anden - men uden gevinst. Det var ikke godt nok, for to af dem burde i hvert fald være eksekveret til mål. Samtidig så det også ud til, at Bendtner i flere omgange lettede for tidligt i sine hovedsforsøg, hvilket gav svære betingelser i at få netmaskerne til at blafre.

Med andre ord; man savner mål. Bendtner er, forståeligt nok, ikke helt oppe i gear rent kampmæssigt og ser fortsat ud til at have lidt rust i støvlerne.

3. Bendtners måljagt skaber spænding

Dagens 3-runde-kamp gav egentlig masser af spænding, men det gør Bendtners egen, personlige måljagt også. Man kigger liiige en ekstra gang, når Bendtner er i boldbesiddelse. Han har endnu ikke scoret i FCK-trøjen, og det giver altså noget målspænding.

Det kunne eksempelvis høres og ses, da Bendtner brændte tre forholdsvis store chancer. De fremmødte onsdag i Hillerød gjorde sig lige lidt højere, rettede blikket og udbrød i fællesskab 'Nøøøøj', da Bendtner misbrugte sine chancer. Og mon ikke, der er flere i fodbold-Danmark som venter, dog i forskellige grader af spænding, på Nicklas Bendtners debutmål i ordinær spilletid.