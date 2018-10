Philine Reopstorff, der er kærester med fodboldspilleren Nicklas Bendtner, sætter i et større interview med norske VG ord på, hvorfor hun var ude at forsvare Bendtner på Instagram allerede dagen efter, at parret var en del af en hændelse med en taxachauffør i København.

»Den dag blev der skrevet meget lort. Og jeg vidste, han ikke kunne gøre noget ved det. Det kunne ingen. Men der er aldrig nogen, der står op for ham. De bryder ham bare ned. Og jeg vidste, hvad der var sket, så jeg følte, at jeg var den eneste, det var i en position til at sige noget.«

»Jeg vidste, det ikke ville ændre på folks holdninger, men jeg kunne ikke bare sidder der. Jeg måtte gøre noget og fortælle, hvad der skete. Jeg vidste, det kunne skabe problemer, men for mig var det vigtigt,« siger Philine Roepstorff til VG.

Efter episoden, der skete natten til den 9. september, gik den første melding på, at Nicklas Bendtner havde overfaldet den pågældende taxachauffør. Det er den version, Philine Roepstorff følte sig nødsaget til at reagere på.

Hej alle. Selv om det egentlig ikke var planen så har jeg brug for lige at forklare nogle ting omkring det der skete natten til søndag…. Aviserne skriver at taxachaufføren blev overfaldet af Nicklas, men det var ikke ligefrem det der skete. Klokken lidt over to ville Nicklas hjem og sove, mens jeg gerne ville blive lidt længere så det diskuterede vi stadig da vi satte os ind i en taxa ved Kongens nytorv. Det skulle være en helt kort tur over til Nicklas, men alligevel kørte chaufføren os to gange i en anden retning end vi bad om. Taxametret viste lidt over 50 kroner da vi i utilfredshed står af ved Nationalbanken og nægter at køre videre med chaufføren. Det får ham til at gå amok. Han laver en U vending og speeder efter os og råber ting som luder og bitch og kælling. Til sidst kører han ind foran os og springer ud af bilen og kaster en flaske imod mig. Den rammer ikke, men det er tæt på. Derefter farer han frem mod os og min mand slår ham en gang og rammer åbenbart meget uheldigt. Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas der overfaldt nogen. Han blev forfulgt og forsvarede sig selv og mig. Hvor mange ville ikke have gjort det samme for sin kæreste? De kan sige og skrive hvad de vil - men at beskytte den man elsker når man føler sig truet er ikke forkert i mine øjne. Det var en situation mellem et kærestepar og en taxa chauffør - det har ikke været drengestreger eller dumheder - det har været selvforsvar og jeg tror alle andre havde reageret på samme måde.

Philine Roepstorff beskrev på Instagram, at taxachaufføren to gange kørte en forkert vej på en relativt kort tur hjem til Bendtners lejlighed i København, og at de derfor valgte at blive sat af i stedet for.

'Det får ham til at gå amok. Han laver en U-vending og speeder efter os og råber ting som luder og bitch og kælling. Til sidst kører han ind foran os og springer ud af bilen og kaster en flaske imod mig. Den rammer ikke, men det er tæt på. Derefter farer han frem mod os. og min mand slår ham en gang og rammer åbenbart meget uheldigt. Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas, der overfaldt nogen. Han blev forfulgt og forsvarede sig selv og mig,' skriver Philine Roepstorff.

Norske VG har desuden talt med Philine Roepstorff om hendes egen karriere som model, hvor hun havde planer om at tage til USA og forsøge at slå igennem der, inden hun i sommer blev kæreste med Bendtner. Derefter blev USA-drømmen lagt på hylden.

»Jeg har aldrig mødt så godt et menneske og nogen, der er så omsorgsfuld som ham. Han tænker meget på andres behov. Ja, han har gjort en del ting i sit liv, der ikke er helt efter bogen, men det har vi alle,« fortæller Philine Roepstorff.

Nicklas Bendtner til pressemøde 11. september 2018 i Rosenborg sammen med Rosenborgs CEO, Tove Moe Dyrhaug. Foto: TERJE PEDERSEN

Både Nicklas Bendtner og taxachaufføren er blevet tiltalt i sagen. Taxachaufføren er tiltalt for forsøg på vold, mens Nicklas Bendtner er tiltalt for vold. Sagen skal for retten den 2. november.

Taxachaufføren nægter sig skyldig gennem sin advokat, Mette Grith Stage. Nicklas Bendtner har gjort det samme gennem sin advokat, Anders Nemeth.

Bendtner selv har udtalt sig om episoden i København én gang. Det skete på et pressemøde i Bendtners norske klub, Rosenborg.

»Jeg er ikke en voldsmand, men jeg beskytter dem, jeg har kær,« fortalte Bendtner på pressemødet.