Ambitionen var klar for Nicklas Bendtner, da han i starten af september blev præsenteret som ny spiller i FC København. Han ville forvandle sin halvårskontrakt til en længere aftale.

Men sådan skulle det ikke gå for den danske angriber. Alligevel håndterede han skuffelsen overraskende godt.

Det fortæller hans kæreste og trofaste støtte, Philine Roepstorff, til B.T.

»Jeg har været meget positivt overrasket. Nu har jeg kendt ham i seks år, så jeg ser virkelig også, at han udvikler sig som menneske, og han har taget det utrolig pænt,« siger hun, inden hun kigger over Bendtner.

»Det har jeg nok ikke engang fået sagt til dig, men jeg er virkelig utrolig overrasket over, hvor modent og voksent du har taget det.«

Lige præcis tiden i FC København og øjeblikket, hvor Bendtner får den nedslående melding fra klubben, er med i det celebre pars nye tv-serie på Dplay 'Bendtner & Philine.'

Faktisk mener 27-årige Philine Roepstorff, der til daglig arbejder som model, at hun i dag har en nærmest ny person siddende ved siden af sig.

»Han har bare virkelig formået både at gå ud og gøre de ting, der bød sig, men også at trække sig tilbage og sige, hvad han har brug for. Han har i den her periode vist sig at være i udvikling i forhold til for nogle år siden. Der har virkelig været en ny Nicklas - på en god måde,« siger hun, inden Bendtner svarer:

»Det er måske ikke helt fair,« siger han, inden han bryder ud i grin.

Hvorvidt det er fair eller ej, ved de nok kun selv. Men i første afsnit af tv-serien 'Bendtner & Philine' kommer det i hvert fald frem, at ikke alt blevet håndteret optimalt fra den danske stjernes side.

Her kan man nemlig se, hvordan parret håndterer en mildest talt svær situation som kærestepar, da Philine Ropestorff afslører, at Nicklas Bendtner har været hende utro.

Her kyssede han med en 20-årig kvinde til en julefrokost, der fandt sted, efter det kom frem, at fodboldspilleren var færdig i FC København.

32-årige Nicklas Bendtner har de seneste måneder stået uden en klub og ved stadig ikke, om karrieren er forbi eller ej. Men et skifte var faktisk meget tæt på. Det kan du læse mere om her.