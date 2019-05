Nicklas Bendtner er havnet helt ude i kulden i Rosenborg, hvor han ikke har været med i truppen til de tre seneste kampe.

Bendtner vil ikke selv tale med medierne om sin situation, men nu tager en af hans holdkammerater bladet fra munden.

Det er nigerianske Samuel Adegbenro, som kommer den danske angriber til undsætning.

Adegbenro forklarer nemlig, at der i Rosenborgs omklædningsrum er stor undren over, hvorfor træner Eirik Horneland har valgt at køre Bendtner ud på et sidespor.

»Jeg lover, det overrasker alle. Specielt mig, fordi vi snakker meget sammen. Af og til spørger jeg; ’hvad er problemet. Hvorfor er det sådan?’ Han (Bendtner, red.) siger ’jeg ved det ikke’,« siger Adegbenro til NRK.

»Vi snakker meget om dette. Det er crazy. Det er ikke til at tro, som jeg siger. Det er hårdt for ham. Det er virkelig hårdt. Han siger ’jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre’. Det er crazy.«

Offensivspilleren Samuel Adegbenro får selv begrænset med spilletid i øjeblikket, men han er dog med i truppen – modsat Nicklas Bendtner.

»Situationen er jo bedre for mig. Jeg er i hvert fald udtaget. Men jeg tænker, at det er lidt det samme som mig. Nicklas er måske ikke en, som forsvarer så meget og løber ikke så meget uden bold. Måske er det problemet, vi to har. Det tror jeg.«

»Men hvad der sker mellem dem (Horneland og Bendtner, red.), det ved jeg ikke. Men det er ufatteligt for alle,« siger Adegbenro til NRK.

Danske Mike Jensen, der både er holdkammerat og privat ven med Bendtner, har tidligere forklaret til B.T., at det ikke er let at se, hvordan Bendtner er havnet i unåde hos træner Eirik Horneland.

»Som ven... Så er det hårdt at se ham sådan.«

»Det er ikke noget, der som sådan påvirker os spillere i dagligdagen, men som ven – og så glad som jeg er for Nicklas – er det hårdt at se den situation, han er endt i,« sagde Mike Jensen tirsdag til B.T.s udsendte reporter i Trondheim.