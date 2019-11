Nicklas Bendtners kontrakt med FC København udløber ved årsskiftet, og lige nu er det uvist, om angriberen forlænger med klubben, søger nye græsgange eller stopper karrieren.

Efter den tidligere landsholdsspillers nye selvbiografi 'Begge sider' er udkommet, er der flere ubesvarede spørgsmål, der melder sig på banen.

Hvad skal der ske, hvis Nicklas Bendtner ikke får forlænget sin kontrakt i FCK? Og hvad skal den danske angriber få tiden til at gå med efter fodboldkarrieren?

Derfor har B.T. Sport undersøgt både de realistiske scenarier og nogle alternative karrieremuligheder for den 31-årige angriber.

'FCK eller ingenting'

Indtil årsskiftet render Nicklas Bendtner rundt med nummer 32 på ryggen i FCK, og hverdagen i hovedstadsklubben kan meget vel fortsætte for den 31-årige angriber, når vi rammer 2020.

»Jeg ser egentlig kun ét scenarie for Bendtner: en kort forlængelse med FCK. Jeg kan ikke se ham i en anden klub,« fortæller fodboldekspert Morten Bruun og uddyber:

»Jeg står med en fornemmelse af, at Bendtner næsten skylder sig selv at tage en januar-februar-opstart, hvor han starter på lige fod med sine holdkammerater. Han må simpelthen være bedre end det, han har vist siden skiftet.«

Og tanken om endnu et udlandsophold har Morten Bruun da også svært ved at se:

Om bogen Titel: Nicklas Bendtner – 'Begge sider'

Forfatter: Rune Skyum-Nielsen

Forlag: Politikens Forlag

Udkommet: 5. november 2019

Vejl. pris: 300 kr.





»Jeg har en fornemmelse af, at han ikke orker et eventyr i Kina eksempelvis. Det er FCK eller ingenting. Og så har han jo også luftet tanken om at stoppe karrieren før.«

I Bendtners nye bog sender han stikpiller af sted mod en række personer, og Danmarks nuværende assistenttræner for herrelandsholdet er blandt én af dem, der får nogle gloser med på vejen.

»Der er nok nogle enkelte personer, der må føle sig så ramt, at det bliver svært at fortsætte herfra, men jeg holder stadig fast i, at hvis Bendtner kommer tilbage på det niveau, han før har vist, så er landsholdet ikke et overstået kapitel for ham. Bog eller ej. Der er dog lang vej,« siger Morten Bruun og tilføjer:

»Lige nu vil mit bud dog være, at Bendtner har spillet sin sidste landskamp.«

Brandet 'Bendtner' er stærkt

På trods af utallige skandaler, så skal man ikke skæmmes af Nicklas Bendtners navn, der stadig har en vis markedsværdi, fortæller Peter Horn, der er ekspert i personlig branding.

»Bendtner har jo ikke altid opført sig ét af Guds bedste børn, men som brand bliver man ikke dømt ude, bare fordi man begår nogle fodfejl. Og den nye selvbiografi viser måske også, at han er blevet mere voksen ved at erkende sine fejl.«

Nicklas Bendtner har tidligere forsøgt sig i forretningsverdenen med sit tidligere smykkefirma Noble by Bendtner, der endte med at ødelægge forholdet til faren, men den levevej har Peter Horn svært ved at se.

»Jeg tror ikke, han er arketypen på en forretningsmand. Der ligger nok flere muligheder i showbiz for ham. Måske i et tv-program. Han er jo lidt en showman,« forklarer han.

'Tv-stationerne holder øje'

Peter Møller, Mads Laudrup, Jakob Kjeldbjerg og Camilla Martin. Flere sportsfolk er efter karriestoppet gået ind i tv-verdenen, hvor de på skærmen har budt seerne velkomen til diverste sportsudsendelser. Og netop de mange tv-stationerne kigger opmærksomt efter, hvad Nicklas Bendtner foretager sig, mener B.T. sportschef, Søren Klæstrup, der har en fortid i branchen.

»Han er jo et fantastisk godt navn. Uanset hvordan man vender og drejer det, så kan man ikke komme udenom, at han er et godt navn og et af de absolut største navne, der er i Danmark. Det betyder også, at alle tv-stationer selvfølgelig er opmærksomme på hans situation.«

Nicklas Bendtner har tidligere ageret ekspertkommentator for DR under VM-slutrunden i Brasilien i 2014, men har ellers ikke beskæftiget sig med tv-jobs.

Alligevel kunne Søren Klæstrup godt se angriberen som tv-vært eller som en del af et eksperthold.

»Jeg tror, man vil gøre ham en tjeneste, hvis han blev en del af et værtspar og stod side om side med en rutineret vært eller en værtinde, der kunne hjælpe ham på vej. Det kunne jeg godt se for mig. Og hvis det handler om landsholdet, Premier League eller store internationale kampe ville han også kunne være en del af et ekspertpanel.«

Hvad med hans fortid? Kan hans voldsom eksempelvis ikke komme til at betyde noget?

»Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en hæmsko for ham. Jeg tror ikke, at det er det, der bliver afgørende. Det er selvfølgelig noget, man tager med i overvejelserne, men det er ikke det altafgørende. Der er man videre derfra nu,« siger sportschefen.

​Ville passe perfekt som Hamlet

I 'Begge sider' nævner Nicklas Bendtner selv, at han engang overvejede at blive skuespiller, og den idé lyder ifølge skuespiller og instruktør Jens Arentzen vildt spændende.

»Jeg kunne sagtens forestille mig Bendtner som skuespiller. Han har alt, hvad der skal til for at være en leading actor, som man bygger en hel film eller forestilling op om, og det kunne godt nok være fedt at se ham i rollen som Hamlet. Han ville passe perfekt,« siger han.

Ud over rollen som Hamlet, så peger Jens Arentzen på to andre faktorer, der gør, at FCK-angriberen kunne gøre det godt som skuespiller.

»Hr. Bendtner er kropslig plastisk, hvilket vil sige, han ved, hvor han har sin krop, og derudover har han oplevet smerte, som er vigtigt for en skuespiller, hvis man skal kunne udtrykke det på scenen,« forklarer han.