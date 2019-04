Er Nicklas Bendtners fremtid på midtbanen?

Den danske målmager var i hvert fald trukket ned i en offensiv midtbanerolle for sin norske klub, Rosenborg, søndag. Og det var ingen succes.

Bendtner blev pillet ud af kampen efter lidt mere end en time i 0-2-nederlaget til Bodø/Glimt, hvor stort set intet fungerede for de norske mestre.

Spørger man den tidligere fodboldspiller og nuværende ekspert hos TV 2 Norge Jesper Mathisen, så var det overraskende, at han overhovedet var på banen.

Bendtner i spil for Rosenborg i sæsonåbneren mod Bodø/Glimt. Foto: Torbergsen, Mats

»Det var noget af det svageste, jeg har set fra Bendtner, siden han kom til Rosenborg. Han blev vraget til generalprøven mod Norrköping på grund af manglende indsats til træning.«

»Så det var overraskende for alle, at han startede inde. Og så svag, som han var, så tvivler jeg på, han starter i næste kamp,« siger Jesper Mathisen til B.T.

Ligeledes er der ikke rosende ord tilovers fra Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Avisen følger Rosenborg tæt, og Bendtner fik af avisen et to-tal på en skala fra 1 til 10.

»Jeg stiller spørgsmål ved, hvorfor Bendtner startede kampen og i den position, efter at Rosenborg spillede godt uden Bendtner på holdet mod IFK Norrköping,« siger Birger Løfaldli.

På sit bedste er han den bedste angriber i norsk fodbold. Men i øjeblikket er han langt fra sit bedste, og så kan han blive et problem i Rosenborg. Jesper Mathisen, fodboldekspert hos TV 2 Norge

Bendtner selv var anderledes positiv omkring det, da han blev spurgt ind til sin nye rolle af VG.

»Det er svært at sige, at det fungerede godt i dag. Men jeg forbedrer mig dag for dag. Det er det vigtigste,« sagde Bendtner, mens Rosenborg-træner Eirik Horneland tog sin danske stjerne i forsvar.

»Det er på det kollektive, vi ryger. Gjermund (Åsen, red.) har spillet dér meget inden sæsonstarten, og Bendtner er en frygtelig god fodboldspiller. Vi evner ikke at finde ud af det som hold. Det er problemet,« sagde han ligeledes til VG:

Står bag norsk rival

Taktisk på banen spillede Nicklas Bendtner bag norske Alexander Söderlund. Og ifølge begge eksperter er det nordmanden, der er førstevalg.

Og det bliver ikke lige til at slå ham af, mener Jesper Mathisen, da Söderlund spillede for Eirik Horneland i Haugesund.

»De har en relation fra tidligere, og Söderlund er en mere hårdtarbejdende angriber, der er vigtig for Hornelands måde at spille på. Derfor er spørgsmålet i Norge, om Bendtner nu passer ind i Rosenborgs måde at spille på,« siger Mathisen.

Samtidigt er der også en solid udfrodrer på 10'er-positionen. Gjermund Åsen har spillet der i optakten til sæsonen, der havde en god kamp mod Norrköping og derfor var spået til startpladsen søndag.

Hvis Horneland virkelig vil det, kan Bendtner sagtens få flere chancer på 10'eren. Men det tvivler Birger Løfaldli på.

Bendtner var 25. februar tilbage på træningsbanen for Rosenborg, der har hjemme i byen Trondheim. Foto: NED ALLEY

»Skal jeg tippe, så tror jeg, de går tilbage til Åsen som 10'er. Det vil i så fald gøre det vanskeligt for Bendtner i fremtiden.

Kan blive et problem

'Vanskeligt' betegner også ret godt Bendtners optakt til denne sæson, hvor han har afsonet 50 dage med fodlænke i København som følge af vold mod en taxichauffør.

Begge eksperter er enige om, at Bendtner i topform er et kæmpe aktiv for Rosenborg. Men der er han ikke lige nu.

»Hvis Rosenborg lader Bendtner blive siddende på bænken, har de på sin vis givet op på 'projekt Nicklas Bendtner'.«

»Hvis han skal komme i god form, skal han matches og dermed spille kampe. Det har været opskriften i de to forgangne sæsoner. Det her er og bliver et stort dilemma for Rosenborg-ledelsen i den kommende tid,« siger Birger Løfaldli.

I Jesper Mathisens øjne er Bendtners fremtid i klubben kommet kraftigt i fare.

»Ja, absolut. Rosenborg har garanteret forsøgt at komme af med Bendtner i de foregående transfervinduer, men når han ikke har præsteret og har haft det ikke-sportslige hjemme i Danmark, så har det været svært.«

»På sit bedste er han den bedste angriber i norsk fodbold. Men i øjeblikket er han langt fra sit bedste, og så kan han blive et problem i Rosenborg,« lyder det var fodboldeksperten.