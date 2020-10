Nicklas Bendtner biografi 'Begge sider' stjal opmærksomheden, da den kom på gaden sidste år.

Det blev den bedst sælgende nonfiktionsbog i hele 2019.

Salget gik så godt, at den nu er blevet solgt til England, hvor den udkommer torsdag. Bogens forfatter, Rune Skyum-Nielsen, fortæller til B.T. om en enorm interesse og nysgerrighed fra de engelske medier:

»Reaktionerne er ret vilde derovre fra. Der er overraskende meget interesse fra pressen. I midten af sidste uge var der lige pludselig en masse, der ville snakke. Vi har lavet et interview med The Guardian og Daily Mail, som er to af de helt store aviser. Daily Mail har allerede bragt to opslag, det vil sige fire sider, på ham. The Guardian kommer til at lave noget af det samme. Derudover har vi talt med radiostationer og Arsenals egen podcast, og nu har et par tv-stationer også meldt deres interesse.«

Interesse er dog ikke altid lig med gode anmeldelser. Skyum-Nielsen og Bendtner kan dog ånde lettet op, da kritikken er i den gavmilde ende af skalaen. The Mirror kalder den for 'eksplosiv', The Guardian skriver, at 'Bendtner er skruet anderledes sammen end alle os andre', og Daily Mail kalder bogen for 'en ekstraordinær, detaljeret skildring af en ung fodboldspillers stjerneliv'.

Det er det engelske forlag Octopus Books, der trykker den engelske version. På deres hjemmeside beskriver de bogen med følgende ord: 'Ikke siden dagen, hvor vi fik Paul McGraths 'Back From The Brink', har vi set så ærlig en bog om en fodboldspillers erindringer. Fans af Paul Merson, George Best og Tony Adams' biografier vil finde ren fascination i denne fortælling, der har fanget internationale læsere.'

Men hvorfor er interessen så stor for en fodbolsspiller, der godt nok var kontroversiel af karakter, men som aldrig opnåede særligt stor status i det engelske? Rune Skyum-Nielsen mener, at det skal findes i biografiens ærlige og rå islæt:

»De siger, at de drukner lidt i fodboldbiografer derovre. Det er jo fodboldens hjemland, så der er et stort marked for dem. Men de fleste af dem er sådan lidt ‘picture perfect’, glansbillede-agtige, hvor man kun trækker alt det positive frem.«

»Vores bog viser Nicklas på godt og ondt, og den fortæller om alt, hvad der kan gå galt for en ung fodboldsspiller, hvis man er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, med de forkerte mennesker. Man kan blive fristet over evne, fordi man får en trang til at udforske verden lidt for hurtigt. De siger alle sammen, at den er overrumplende ærlig og fortæller om en problematisk fodboldkultur, fyldt med fristelser, som man tilbyder unge mennesker, der flytter hjemmefra til England.«

Nicklas Bendtner har et lidt blakket ry i det engelske, men det er ikke en hæmsko for ham, påpeger forfatteren:

»Det er en mulighed for, at han kan bidrage med noget baggrund for alt det, der er sket. Han glæder sig også til, at de skal opleve bogen, så de måske kan få et mere nuanceret blik på hans mange sager fra dengang.«

Den engelske bog indeholder sågar et nyt kapitel om Bendtners tid i København og overvejelserne om karrierens efterår. Et kapitel, der ikke var med i den danske version.

Nicklas Bendtner spiller i dag oldboysfodbold for Tårnby FF.