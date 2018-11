Nicklas Bendtner opgiver at anke sin dom på 50 dages betinget fængsel for vold mod en taxachauffør.

Det kunne Statsadvokaten fortælle tidligere onsdag. Nicklas Bendtner og hans advokat, Anders Nemeth, valgte ellers kort efter domsafsigelsen 2. november at anke voldsdommen. Men der kommer ikke en retssag mere, og det er der en grund til.

»Nicklas er ikke enig i afgørelsen fra byretten, men har besluttet at lægge sagen bag sig og fokusere på sin klub og familie. Det er en beslutning, jeg har fuld forståelse for, og jeg har derudover ikke yderligere kommentarer,« skriver Anders Nemeth i en sms til Ritzau.

Det er altså nye toner fra Nicklas Bendtner-lejren. Da Nicklas Bendtner fik sin dom på 50 dages fængsel for vold mod en taxachauffør i Københavns byliv, gik han på Instagram med en kort udmelding.

Nicklas Bendtner under den pressekonference, hvor han gav sit første statement, efter det kom frem, at han var sigtet for vold mod en taxachauffør. Foto: TERJE PEDERSEN

»Jeg har ikke så meget at sige, ikke andet end at jeg selvfølgelig anker,« startede Bendtner, inden han gik over til at hylde den sygdomsramte landsholdslegende Lars Høgh.

Anders Nemeth, Nicklas Bendtners advokat, havde kort efter dommen også et par kommentarer til de 50 dages ubetinget fængsel til Nicklas Bendtner.

»Nicklas vil selvfølgelig helst have været frifundet. Derfor har vi også valgt at anke dommen. Derudover er vi tilfredse med, at straffen er på 50 dage og ikke de tre måneder, som anklageren ønskede,« fortalte Anders Nemeth til pressen umiddelbart efter retsagen og tilføjede:

»Vi er uenige omkring afgørelsen - især omkring sparket. Der er ikke tale om tilfældigt overfald på en tilfældig person, og vi er tilfredse med, at det er kommet frem.«