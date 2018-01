Nicklas Bendtner har fødselsdag, og det er den runde af slagsen. 30 år fylder manden, de kalder Lord. Og han fortjener en lille fødselsdagshilsen. Den kommer her med en billedegennemgang af Nicklas Bendtners unge, men begivenhedsrige liv.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er kun 17 år gammel, men træner allerede sammen med stjerner som Thierry Henry m.fl. i Arsenal.

Nicklas Bendtner, da han han i 2006 er 18 år gammel og udlejet til Birmingham fra Arsenal.

Nicklas Bendtner jubler over en scoring mod Lazio i en tunering i Amsterdam i 2007, da han var 19 år gammel.

Sådan ser man ud, når man scorer på sin allerførste berøring. Det gjorde Nicklas Bendtner, da han kom ind i debyet mod Tottenham i 2007. 19 år gammel.

Nicklas Bendtner er 20 år gammel og nyder en aften på Sams Bar sammen med realitykendissen Susan K.

Nicklas Bendtner jubler i en Champions League-kamp for Arsenal mod Porto i 2010, hvor han scorede tre mål. Han var 22 år gammel

Bendtner scorer på Camp Nou for Arsenal mod Barcelona, da han er 22 år gammel i 2010.

Nicklas Bendtner sammen med sin daværende kæreste Caroline Fleming i 2010, da han var 22 år gammel.

Nicklas Bendtner er 22 år og glider bolden i kassen under VM i 2010 i Sydafrika. Danmark vandt kampen 2-1, og Dennis Rommedahl stod for den anden danske scoring.

Nicklas Bendtner ankommer til Milanos lufthavn i 2013 - 25 år gammel, da han netop var blevet dømt for spirituskørsel, efter han i weekenden blev anholdt i Indre København, mens han kørte mod færdselsretningen med en promille på 1,75.

735.000 kroner og en spilledags karantæne kostede det Nicklas Bendtner at vise sine Paddy Power-underbukser, da han under EM 2012 - 24 år gammel - scorede til 2-2 i 2-3-nederlaget til Portugal.

Nicklas Bendtner foran byretten i 2013 sigtet for spirituskørsel i København - 25 år gammel.

Nicklas Bendtner smider et meget omtalt billede op på Instagram af sig selv med en BH foran sit vigtigste værktøj. Det var i 2014, da han var 26 år gammel og kæreste med Julie Zangenberg.

Bendtner i sin Nottingham-tid i 2017 som 29-årig. Det blev aldrig den store succes.

Nicklas Bendtner mødes med Daniel Agger i Marbella kort efter, at den 29-årige Bendtner er blevet præsenteret i Rosenborg og er med holdet på træningslejr.

Nicklas Bendtner spiller Europa League med Rosenborg i 2017. Her er han 29 år gammel og på besøg i spanske San Sebastian for at møde Real Sociedad.

Nicklas Bendtner er endelig tilbage på landsholdet under Åge Hareide, og her ses han 29 år gammel til træning i Helsingør inden playoff-kampene mod Irland.

Nicklas Bendtner sammen med sin nuværende kæreste Natasja Madsen.