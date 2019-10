Bliver Nicklas Bendtner en parentes i FC Københavns historie? Eller sætter han et udråbstegn efter sit allerede velkendte navn?

Den 31-årige angriber har tre måneder til at overbevise FC København-manager Ståle Solbakken og klubbens fans om, at han også skal være FCK-spiller efter nytår.

Det kræver gode præstationer på banen, en fornuftig adfærd udenfor og ikke mindst masser af kærlighed fra fansene. Så hvordan står det til med det?

Det kigger B.T. Sport på efter hver af Nicklas Bendtners kampe for FC København, også selvom han ikke kom på banen mod Malmö FF.

Nicklas Bendtner - her med smil på reservebænken - fik ikke spilletid mod Malmö FF. Foto: Claus Bech Vis mere Nicklas Bendtner - her med smil på reservebænken - fik ikke spilletid mod Malmö FF. Foto: Claus Bech

Popularitet - 50 procent

Den bænkede danske superstjerne highfivede en glad FCK-fan, som ekstatisk viste sin ‘Bendtner nummer 32’-trøje frem på en af de forreste rækker på langsiden.

Det skete i første halvleg, da Bendtner i nogle få minutter blev sendt til opvarmning på Malmö Stadion, som sydede og boblede af Europa League-brag-stemning.

Men bortset fra de obligatoriske trøjer hist og her blandt FCK-fansene var det småt med tilbedelse af den store bomber, som har fået chancen hos de danske mestre i dette efterår.

Selvom FC Københavns øvrige offensivspillere havde det svært - ja, de skabte stort set ikke en chance mod Malmö FF - så var det ikke fordi de par tusinde FCK-fans ligefrem skreg efter at få Bendtner på banen.

Nicklas Bendtner varmer op før kampen med FCK's øvrige reserver. Foto: Claus Bech Vis mere Nicklas Bendtner varmer op før kampen med FCK's øvrige reserver. Foto: Claus Bech

Sportsligt - 5 procent

Nicklas Bendtner startede ude mod FCK's svenske rivaler og blev på bænken i hele kampen. 'Det var ikke en løbekamp,' lød Ståle Solbakkens eneste kortfattede begrundelse for dette efter 1-1-kampen.

Inden opgøret - og i det meste af anden halvleg - varmede Bendtner flittigt op, som det hør og bør, så en smule sportslig 'impact' kan man vel med lidt god vilje godt konkludere, at han havde. Derfor lnder vi på de fem procent.

Opvarmningen før kampen bestod i øvrigt af en omgang hygge-rundkreds-jonglering. Nicklas Bendtner, som var godt pakket ind i hue og handsker i den skånske aftenkulde, fik også et dask på øret, da han tabte en runde.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder

Det tog han med et smil.

Nicklas Bendtner virkede skuffet efter en hel kamp på bænken. Foto: Claus Bech Vis mere Nicklas Bendtner virkede skuffet efter en hel kamp på bænken. Foto: Claus Bech

Opførsel - 50 procent

Efter de 90 minutter uden spilletid var smilet dog stivnet hos den tidligere landsholdsangriber.

Således var blikket rettet direkte ned i betongulvet, da han med hastige skridt gik gennem mixed zone, som spillerne er forpligtet til efter de europæiske kampe.

Nicklas Bendtner, som havde hætten godt trukket op over hovedet, signalerede alt andet end interessere i at give sit besyv med om kampen til de ventende pressefolk.

Så helt uden den notoriske bid er han ikke på sine ældre dage, den kontroversielle angriber, som forståeligt må have været skuffet over ikke at få spilletid i en kamp, hvor hans angrebskonkurrenter ikke leverede varen.